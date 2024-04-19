«Как я счастлива»: уехавшая в США дочь Машкова обратилась к родителям Уехавшая в США дочь Машкова посвятила трогательный пост родителям

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Уехавшая в США дочь народного артиста России Владимира Машкова Мария обратилась к родителям в Instagram (деятельность в РФ запрещена), назвав их рок-звездами. Она призналась, что счастлива быть их ребенком и благодарна за то, что они очень сильно любили друг друга. Свою публикацию она закончила фразой «Да будет мир во всем мире!».

Как же я счастлива, что родилась именно у вас! Как мне повезло, что вы так сильно любили друг друга, когда приглашали меня на эту планету! Чувствую это каждой хромосомой <...>. Да будет мир во всем мире! — написала Машкова.

Ранее актриса Дарья Повереннова призналась, что не собирается торопить свою дочь Полину с рождением детей. По словам знаменитости, она считает свою наследницу взрослым человеком, который сам способен принимать решения. Известно, что 31-летняя дочь актрисы живет в Южной Корее, там она работает в одной из рекламных компаний.

Вместе с тем актриса призналась, что отношения с дочерью у нее доверительные. Они общаются по видеосвязи или просто переписываются. По словам Поверенновой, они могут обсудить любые вопросы и являются настоящими подругами.