«Как я рад вернуться к работе»: Ургант вновь появился в эфире Ургант провел первый выпуск образовательного проекта на YouTube-канале

Фото: lubyatinskaya/vk.com

Иван Ургант

Иван Ургант провел первый выпуск образовательного проекта на YouTube-канале. Декорации передачи полностью соответствовали формату «Вечернего Урганта»: сам ведущий в классическом костюме сидел за столом с ноутбуком, а гости — на диване.

Но на этот раз приглашенными персонами стали не артисты или спортсмены, а IT-бизнесмены. Эфир был посвящен дистанционному обучению. Явно соскучившийся по работе ведущий без устали сыпал шутками.

Как я рад вернуться к работе! Впервые за полгода наконец-то нормально накрасил глаза! — сообщил Ургант.

Не позабыл телеведущий во время эфира и о своих коллегах. Одну шутку он отпустил в адрес Дмитрия Нагиева : «Вот пишут люди: „Мне 56 лет. Я решил поменять профессию, потому что она очень устарела“. Это Дмитрий из Москвы, у которого вести „Голос“ больше нет сил». Другая касалась Тимати, который ни разу не был в ЗАГСе, но уже дважды стал отцом: «Кто самый модный жених? Тимати, конечно. Был и остается, он никогда не женится».

Нашлось в программе время и для патриотичного заявления Урганта.

Я про Россию никогда не забывал! Человек никуда не хочет уезжать, я по себе знаю, — сказал телеведущий.

Ранее сообщалось, что после скандала, связанного с антивоенным постом Ивана Урганта в соцсети и временным отъездом за границу, а также призывов депутатов Госдумы уволить его с Первого канала шоумен снова зарабатывает в России. Актера пригласили вести онлайн-курсы Geekbrains, его альтер эго Грише Урганту предоставили площадку для проведения концерта в Москве.