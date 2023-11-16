В Сочи прошел финал национального конкурса «Краса России — 2023». За титул главной красавицы страны боролись 52 участницы. В этом году мероприятие проходило в Сочи, у участниц было две недели, чтобы подготовить свое выступление: отрепетировать дефиле, в том числе в национальных костюмах, придумать «визитку», постановить танцевальные номера.

Звания главной красавица удостоилась 22-летняя Екатерина Романова из Новокузнецка, она представляла на конкурсе Кемеровскую область. Победительница прошлого года надела Екатерине на голову корону из серебра с позолотой, украшенную полудрагоценными камнями. Романова отправится на международный конкурс «Мисс Земля» в следующем году, в этом году на него во Вьетнам полетит победительница прошлого года нижегородка Дарья Луконькина. Второго звания «Юной красы России» удостоилась Виолетта Егорова из Невинномысска Ставропольского края.

Самые яркие кадры участниц национального конкурса «Краса России» — в галерее NEWS.ru.

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Софья Плетнёва (Московская область)

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Софья Плетнёва (Московская область)

Влада Мосина (Мурманск)

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Влада Мосина (Мурманск)

Мария Ведерникова (Пятигорск)

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Ведерникова (Пятигорск)

Екатерина Романова (Кемеровская область)

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Екатерина Романова (Кемеровская область)

Полина Сафаралиева (Павловский Посад)

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полина Сафаралиева (Павловский Посад)

Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи

Елизавета Могер (Курган)

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Елизавета Могер (Курган)

Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи

Анна Сапожникова (Ижевск)

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Сапожникова (Ижевск)

Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи

Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи

Ксения Новикова (Нижний Новгород)

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ксения Новикова (Нижний Новгород)

Екатерина Гаврилова (Пенза)

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Екатерина Гаврилова (Пенза)

Анастасия Пугина (Архангельская область)

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анастасия Пугина (Архангельская область)

Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи

Эржена Боева (Улан-Удэ)

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эржена Боева (Улан-Удэ)

Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи

Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи

Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи

Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи

Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи

Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи

Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи

Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи

Победительница конкурса «Краса России — 2022» Дарья Луконькина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Победительница конкурса «Краса России — 2022» Дарья Луконькина

Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи

Победительница конкурса «Краса России — 2023» Екатерина Романова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Победительница конкурса «Краса России — 2023» Екатерина Романова

Победительница конкурса «Краса России — 2023» Екатерина Романова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Победительница конкурса «Краса России — 2023» Екатерина Романова

Победительница конкурса «Краса России — 2023» Екатерина Романова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Победительница конкурса «Краса России — 2023» Екатерина Романова