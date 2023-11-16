Как выбирали «Красу России — 2023»: фото конкурсанток и победительницы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Победительница конкурса «Краса России — 2023» Екатерина Романова

В Сочи прошел финал национального конкурса «Краса России — 2023». За титул главной красавицы страны боролись 52 участницы. В этом году мероприятие проходило в Сочи, у участниц было две недели, чтобы подготовить свое выступление: отрепетировать дефиле, в том числе в национальных костюмах, придумать «визитку», постановить танцевальные номера.

Звания главной красавица удостоилась 22-летняя Екатерина Романова из Новокузнецка, она представляла на конкурсе Кемеровскую область. Победительница прошлого года надела Екатерине на голову корону из серебра с позолотой, украшенную полудрагоценными камнями. Романова отправится на международный конкурс «Мисс Земля» в следующем году, в этом году на него во Вьетнам полетит победительница прошлого года нижегородка Дарья Луконькина. Второго звания «Юной красы России» удостоилась Виолетта Егорова из Невинномысска Ставропольского края.

Самые яркие кадры участниц национального конкурса «Краса России» — в галерее NEWS.ru.

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