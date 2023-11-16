Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Софья Плетнёва (Московская область)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Софья Плетнёва (Московская область)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Влада Мосина (Мурманск)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Влада Мосина (Мурманск)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мария Ведерникова (Пятигорск)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мария Ведерникова (Пятигорск)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Екатерина Романова (Кемеровская область)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Екатерина Романова (Кемеровская область)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Полина Сафаралиева (Павловский Посад)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Полина Сафаралиева (Павловский Посад)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Елизавета Могер (Курган)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Елизавета Могер (Курган)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Анна Сапожникова (Ижевск)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Анна Сапожникова (Ижевск)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ксения Новикова (Нижний Новгород)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ксения Новикова (Нижний Новгород)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Екатерина Гаврилова (Пенза)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Екатерина Гаврилова (Пенза)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Анастасия Пугина (Архангельская область)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Анастасия Пугина (Архангельская область)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Эржена Боева (Улан-Удэ)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Эржена Боева (Улан-Удэ)
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Победительница конкурса «Краса России — 2022» Дарья Луконькина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Победительница конкурса «Краса России — 2022» Дарья Луконькина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Участницы во время финала всероссийского конкурса красоты «Краса России» в Зимнем театре в Сочи
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Победительница конкурса «Краса России — 2023» Екатерина Романова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Победительница конкурса «Краса России — 2023» Екатерина Романова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Победительница конкурса «Краса России — 2023» Екатерина Романова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Победительница конкурса «Краса России — 2023» Екатерина Романова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Победительница конкурса «Краса России — 2023» Екатерина Романова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Победительница конкурса «Краса России — 2023» Екатерина Романова