«Как вы летаете?»: дочь Киркорова появилась на шоу «Маска» в костюме кумира

https://static.news.ru/photo/86d0efd4-8abc-11eb-aee8-96000091f725_660.jpg Фото: НТВ

21 марта на съёмки шоу «Маска» на НТВ пришла дочь члена жюри Филиппа Киркорова Алла-Виктория. Обычно они с братом Мартином приходят на шоу и сидят в зрительном зале, но в шестом выпуске поп-король решил позвать девочку к себе, когда выступал её кумир — Единорог.

Алла-Виктория поднялась к отцу, чтобы лучше увидеть выступление и задать персонажу вопрос. После выступления Единорога Киркоров сказал исполнительнице, что здесь её большая фанатка. Девочка при этом сама была в образе мифического персонажа. На ней был ободок с радужным рогом.

Как вы летаете? — спросила девочка у участницы, выступающей под маской Единорога.

Артистка отметила, что пока только учится. «Вот видишь, ученье — свет», — прокомментировал Филипп Киркоров, обратившись к дочери. Алла-Виктория в свою очередь призналась, что ей очень понравился номер.

Ранее NEWS.ru писал, что после того, как из шоу выбыла Ольга Бузова, скрывавшаяся под маской Розовой Пантеры, она пошутила, что ей было невероятно трудно скрывать «свой узнаваемый потрясающий вокал». После шоу зрители заметили, что на этом моменте очень смеялись.