«Как в воду глядела»: Бородина предсказала развод Лопес и Аффлека Бородина предсказывала новый развод Лопес и Аффлека еще в 2022 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, что еще в 2022 году предсказала грядущий развод голливудских актеров Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. По ее словам, она «как в воду глядела». Бородина также отметила, что знаменитая пара «повторила свою прошлую ошибку».

Так и хочется сказать: «А я говорила!» Как в воду глядела, — прокомментировала новость о расставании пары звезда «Дома-2».

По словам Бородиной, брак Лопес и Аффлека был обречен на провал, потому что актера тяготило повышенное внимание к их паре со стороны прессы. Также она отметила, что Аффлек выглядел «замученным» и терпел происходящее ради жены.

Ранее стало известно, что Аффлек и Лопес готовятся к разводу после двух лет брака. По данным инсайдеров, Аффлек уже съехал из их общего дома. Отмечается, что он недоволен тем, что супруга все время пытается его контролировать.

Также сообщалось, что супругам, вероятно, придется продать роскошный особняк, который они искали два года. О проблемах в отношениях свидетельствует и то, что Аффлек не сопровождал жену на Met Gala. Подчеркивается, что в последние месяцы пара все чаще предпочитала проводить время порознь.