«Как в аэропорту»: Газманов посетил участок для голосования Олег Газманов проголосовал на выборах президента

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Олег Газманов

Певец Олег Газманов проголосовал на выборах президента РФ на московском избирательном участке, сообщает РЕН ТВ. Перед выдачей бюллетеня исполнитель расписался на электронном приборе для учета участников голосования, который используют на некоторых участках как современную альтернативу бумажным электоральным спискам.

Приятно, что избирательные участки идут в ногу со временем. Сейчас электронное голосование, электронные подписи, все уже делается так же, как в аэропорту: сканируется паспорт, все очень быстро. Небольшая очередь, но все быстро очень проходит, — сказал Газманов.

Подходя к урне для бюллетеней, певец предложил стоявшей рядом сотруднице УИК удостоверится, за какого кандидата он отдал голос. Женщина в ответ отвела взгляд в сторону и заверила, что никто не следит за тем, как именно граждане голосуют.

До этого в голосовании принял участие знаменитый стилист Сергей Зверев. Шоумен явился на голосование в сдержанном стиле — он надел рубашку с галстуком и темное классическое пальто. Тем не менее он остался верен своему стилю и завершил образ огромной кепкой. Стилист не стал раскрывать, кого из кандидатов намерен поддержать. Он сказал журналистам, что «проголосует за кого-то».