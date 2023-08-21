«Как мы здесь оказались?»: Лопес обратилась к Аффлеку в годовщину свадьбы Лопес опубликовала свадебное фото и поздравила Аффлека с годовщиной женитьбы

Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/JTM Photos/Global Look Press

54-летняя американская певица Дженнифер Лопес сообщила в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ), что чувствует себя ошеломленной в день первой годовщины свадьбы с 51-летним актером Беном Аффлеком. Исполнительница опубликовала свадебное фото, написав, что проводит этот день в одиночестве, но ничего не может изменить.

Прошел ровно год. Дорогой Бен, сижу здесь одна, смотрю на свое кольцо-колечко. Чувствую себя ошеломленной, отчего мне хочется петь. Как мы здесь оказались без возможности отмотать все назад? О господи, это моя жизнь, — написала Лопес.

Поклонники в комментариях пожелали супругам оставаться сильными и прожить счастливую совместную жизнь. Некоторые напомнили актерам, что ждали их воссоединения долгие 17 лет.

Отношения Аффлека и Лопес завязались на съемках фильма «Джильи» в 2002 году. Они готовились к свадьбе, которая была отменена в последний момент. В январе 2004 года пара объявила о расторжении помолвки. В 2021-м СМИ сообщили о возобновлении отношений актеров.

16 июля 2022 года Аффлек и Лопес тайно поженились в округе Кларк, в состав которого входит Лас-Вегас. Они решили расписаться спонтанно, на церемонии не было никого, кроме них. Джей Ло взяла фамилию мужа.

Лопес и Аффлек не стали устраивать себе медовый месяц. Актриса опубликовала в соцсетях серию фотографий, на которых она изображена в тренировочной одежде. При этом она сообщила, что быть рядом с супругом каждый день — это и есть для нее самый настоящий медовый месяц.