Размолвка между известным комиком Гариком Харламовым и актрисой Кристиной Асмус является темой для всевозможных спекуляций с самого начала. Первым делом публика не поверила в сам факт разлада между звёздной парой, затем множились слухи о причинах расставания.

И вот теперь сразу несколько сайтов сообщили о том, что Харламов нашёл новую избранницу, которая ко всему прочему якобы и стала причиной расставания с Асмус. Новую пассию Гарика зовут Яна...