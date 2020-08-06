Любовь Успенская вновь неприятно удивила поклонников изменениями во внешности. Фанаты артистки предположили, что та явно переборщила с операциями и уколами красоты.

Впрочем, артистка давно и регулярно удивляет всех неравнодушных разительными изменениями внешности. Как менялась артистка — в галерее NEWS.ru.

2020 год

uspenskayalubov_official/instagram.com

2019 год

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

2018 год

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

2018 год

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

2014 год

Anatoly Lomohov/Russian Look

Любовь Успенская и Ирина Дубцова, 2014 год

ТАСС

2013 год

Anatoly Lomohov/Russian Look

2011 год

Anatoly Lomohov/Russian Look

2009 год

Gennadii Usoev/Russian Look

2005 год

Машков Юрий/ТАСС

Любовь Успенская и Вилли Токарев

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

1999 год

Gennadii Usoev/Russian Look

1998 год

Юрий Сомов/РИА Новости

2020 год

uspenskayalubov_official/instagram.com

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