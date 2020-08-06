Любовь Успенская вновь неприятно удивила поклонников изменениями во внешности. Фанаты артистки предположили, что та явно переборщила с операциями и уколами красоты.
Впрочем, артистка давно и регулярно удивляет всех неравнодушных разительными изменениями внешности. Как менялась артистка — в галерее NEWS.ru.
2020 год
uspenskayalubov_official/instagram.com
2019 год
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
2018 год
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
2018 год
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
2014 год
Anatoly Lomohov/Russian Look
Любовь Успенская и Ирина Дубцова, 2014 год
ТАСС
2013 год
Anatoly Lomohov/Russian Look
2011 год
Anatoly Lomohov/Russian Look
2009 год
Gennadii Usoev/Russian Look
2005 год
Машков Юрий/ТАСС
Любовь Успенская и Вилли Токарев
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
1999 год
Gennadii Usoev/Russian Look
1998 год
Юрий Сомов/РИА Новости
2020 год
uspenskayalubov_official/instagram.com
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