Как Киркоров отметил развод с Пугачевой? Последние новости о певце 15 марта

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

Алла Пугачева, Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, как вместе с Аллой Пугачевой отметил их развод. Каковы последние новости о поп-короле 15 марта, в чем он признался Ольге Бузовой, что рассказал о своем новом тату?

Как Киркоров отмечал развод с Пугачевой

Поп-король стал героем нового выпуска шоу «Это нормально?» на телеканале ТНТ. В ходе программы Киркоров рассказал, как устроил вечеринку в честь развода с певицей Аллой Пугачевой, с которой состоял в браке с 1994 по 2005 год.

Артист отметил, что самостоятельно организовал мероприятие по случаю расставания. При этом на вечеринке присутствовала и сама Пугачева.

«Поехали отмечать в хороший ресторан, это было очень мило. И бывшая жена была, вместе и отметили», — поделился воспоминаниями поп-король.

Киркоров пояснил, что не видит ничего необычного в празднике по случаю завершения отношений. По его словам, атмосфера на вечеринке была позитивной.

Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press Филипп Киркоров

«Тосты поднимали, смеялись, вспоминали хорошее, доброе, веселились», — рассказал он.

Киркоров хочет жениться на Бузовой?

На шоу «Это нормально?» певец заявил, что женился бы на певице и телеведущей Ольге Бузовой. Он также сделал ряд комплиментов девушке.

Артисты опустились на колени друг перед другом во время эфира. Когда зашла речь о свадьбе, Киркоров сказал, что вовсе не собирается жениться. Тогда Бузова спросила у него разрешения все-таки связать себя узами брака, на что поп-король отреагировал соответствующим предложением.

«Если ты скажешь да, подумаешь, твои люди одобрят, мой народ тоже — то, конечно, да! Ты красивая, умная, образованная! Я готов говорить очень многое!» — произнес артист.

Какие татуировки показал Киркоров

В ходе шоу Киркоров снял перчатки, чтобы показать свои новые татуировки и раскрыть их значение. Поклонники узнали, что на ладони певца располагается изображение дракона, символизирующее начало нового этапа в его жизни, а на пальцах другой руки латинскими буквами написано KING («Король»).

Артист поделился, что поездка в Китай привнесла изменения в его мировоззрение и он решил сохранить память об этом опыте на своем теле. Именно в этой стране проходят съемки реалити-шоу «Сокровища императора», в котором поп-король принимает участие.

«В Китае у меня произошла переоценка ценностей. Моя жизнь разделилась на до Китая и после Китая. Настолько изменилась, что я даже кое-что оставил себе на память», — отметил Киркоров.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Также он добавил, что сейчас наступил год Дракона, а это мифическое существо является символом Китая.

«Мы вступили в год Дракона, к тому же дракон считается символом Китая. Вот я и решил, что это путешествие должно было оставить след на всю жизнь», — объяснил исполнитель.

Премьера шоу «Сокровища императора» состоялась 10 марта на ТНТ. Бороться за главный приз Киркоров будет в компании австрийского актера Вольфганга Черни.

От какого провокационного шоу отказался Киркоров

Артист заявил, что не выйдет на сцену известного кабаре в текущем году. При этом он отметил, что активно работает над новыми проектами.

Речь идет о пространстве Cravе, в новой постановке которого Киркоров должен был сыграть главную роль. Планы поменялись после участия артиста в нашумевшей «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Поп-король указал, что готов вернуться к этой идее позже.

«Сейчас кабаре будет неуместно — не те времена. Cravе никуда от нас не уйдет. Сделаем его на мое 60-летие — будет провокация», — рассказал артист.

Киркоров также добавил, что вскоре порадует поклонников новым клипом. По его словам, он будет очень красивым и сможет посоревноваться с полнометражным фильмом. Ролик будет готов ко дню рождения артиста.

Читайте также:

Последние новости шоу-бизнеса 14 марта: что с Нагиевым, Лолитой, Пугачевой

Бузова отчаялась и позвала Киркорова жениться: согласился ли поп-король

Филипп Киркоров: последние новости 13 марта, Успенская, ссора с Давой