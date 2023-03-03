«Как из церкви вышла»: певицу Ортман впечатлила встреча с участниками СВО Певица Ирина Ортман отменила все клубные концерты на время СВО

Фото: Из личного архива певицы

Ирина Ортман

Период проведения специальной военной операции на Украине не лучшее время для организации массовых концертов. Об этом NEWS.ru заявила певица Ирина Ортман. По словам исполнительницы, она решила отменить все клубные выступления на время СВО. Исключения певица делает только для участников спецоперации.

Я с удовольствием езжу выступать. Недавно для участников СВО в госпитале выступала, это совершенно особая публика и особые чувства. Не покидает чувство сострадания, сожаления и благодарности к ребятам. Это были профессиональные военные «Росгвардии» и сотрудники госпиталя. После таких выступлений ощущение, как будто из церкви вышла, — отметила Ирина Ортман.

По словам артистки, сейчас исполнитель «сам выбирает для какой публики ему петь». Ортман призналась, что у нее были запланированы концерты в московских клубах, но она решила отменить выступления, так как «не готова сейчас собирать какие-то массовые увеселительные мероприятия».

Ранее Ортман посетовала, что на российской эстраде мало мужественных артистов. Она считает, что среди артистов старшего поколения эталоном является 71-летний Олег Газманов. При этом Ортман затруднилась назвать имя молодого исполнителя, который мог бы сравниться с исполнителем хитов «Есаул» и «Офицеры».