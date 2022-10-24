«Как и обещал»: счастливый Галкин сообщил о туре в США и Канаде Галкин сообщил поклонникам о дополнительных концертах в США и гастролях в Канаде

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Максим Галкин (включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) вышел на связь с поклонниками и сообщил «две хорошие новости». Юморист на своей странице в соцсетях анонсировал дополнительные концерты в США.

Как я и обещал, у меня две хорошие новости, объявляю дополнительные концерты в США, — со счастливой улыбкой сообщил шоумен.

Сияя от радости, юморист перечислил свой большой американский тур, который состоится в марте следующего года. Второй новостью стали его гастроли в Канаде.

Бывший телеведущий сейчас буквально мотается по всему миру с концертами в поисках заработка. Его супруга Алла Пугачева отбыла в Израиль вместе с детьми на ПМЖ.

Ранее сообщалось, что покинувшие Россию певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин оставили замок в деревне Грязь на своего водителя Игоря Польшикова. Водитель работал на Пугачеву более 30 лет. он также взял на воспитание внука покойного брата певицы и провожал ее в аэропорт, когда Пугачева покидала страну вместе с детьми.