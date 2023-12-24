«Как это развидеть»: Мизулиной не понравились клипы арестованного рэпера Мизулина пожалуется в Генпрокуратуру на клипы рэпера с вечеринки Ивлеевой

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина потребует от Генпрокуратуры ограничить видеоклипы рэпера Vacio, который ранее был приговорен к 15 суткам ареста за то, что явился практически голым на вечеринку телеведущей Анастасии Ивлеевой. В своем Telegram-канале Мизулина сослалась на жалобу от «мамочки двоих детей» и приложила зацензуренный кадр из клипа, где музыканта окружает толпа голых девушек.

Возмущенная мамочка двоих детей обратилась к нам по поводу так называемого творчества «талантливого» рэпера, который бегал на скандальной тусовке в носке на известном месте. Мы обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку и ограничить подобный контент на территории России. Лютый треш. Публиковать видео не буду, как это вообще развидеть, — написала Мизулина.

Настоящее имя рэпера Vacio — Николай Васильев. На вечеринку он пришел в одном носке, натянутом на гениталии, а на спине у него маркером было написано «Уроды боятся красоты». Также Васильева приговорили к штрафу в размере 200 000 рублей по обновленной статье о пропаганде ЛГБТ. Причины такой квалификации административного дела не уточняются, а сам рэпер позже публично оправдался и заявил, что он гетеросексуал.