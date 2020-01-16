https://static.news.ru/photo/4be1f2ac-3841-11ea-81b2-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская поиронизировала над отставкой российского правительства. На своей странице в Instagram она выложила видеоролик, где видны картофель в мундире и открытая банка шпротов. Артистка отметила, что пока все обсуждают перемены в политике, она наслаждается трапезой. Более того, Лолита подчеркнула, что отставка кабмина на её жизнь никак не повлияет.

Все мои друзья и коллеги сказали мне, что правительство ушло в отставку. А я стою на кухне и ем картошечку варёную и что-то выковыриваю из банки. Я подумала, что купила шпроты, а это какая-то масса. Короче, не знаю, хорошо это или плохо, но я как ела, так есть и буду, — поделилась звезда с подписчиками.

Пользователи поддержали певицу, отметив, что изменения, происходящие «в верхах», не заботят их.

Они приходят и уходят, а мы как ели картошку в удовольствие, так и будем! — написала подписчица.

15 января правительство России ушло в отставку.

В этот же день кандидатуру Мишустина на должность председателя правительства предложил президент Владимир Путин. Госдума рассмотрит её на пленарном заседании 16 января, писал NEWS.ru.