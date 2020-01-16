Певица Лолита Милявская поиронизировала над отставкой российского правительства. На своей странице в Instagram она
Все мои друзья и коллеги сказали мне, что правительство ушло в отставку. А я стою на кухне и ем картошечку варёную и что-то выковыриваю из банки. Я подумала, что купила шпроты, а это какая-то масса. Короче, не знаю, хорошо это или плохо, но я как ела, так есть и буду, — поделилась звезда с подписчиками.
Пользователи поддержали певицу, отметив, что изменения, происходящие «в верхах», не заботят их.
Они приходят и уходят, а мы как ели картошку в удовольствие, так и будем! — написала подписчица.
15 января правительство России ушло в отставку.
В этот же день кандидатуру Мишустина на должность председателя правительства предложил президент Владимир Путин. Госдума рассмотрит её на пленарном заседании 16 января, писал NEWS.ru.
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