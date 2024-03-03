Кайли Миноуг выпила из туфли и набросилась на ведущего BRIT Awards

Фото: Fred Duval/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кайли Миноуг

Австралийская певица Кайли Миноуг отметила свое участие в церемонии вручения премии BRIT Awards несколькими выходками, сообщает SBS News. Так, она приняла предложение ведущего Романа Кемпа выпить шампанское из туфли, а потом начала шутливо затыкать ему рот.

На церемонии ведущий попросил звезду претворить в жизнь австралийскую «традицию» пить из обуви шампанское. Артистка сделала это, но выглядела озадаченной, словно не понимала, зачем это делает.

Кроме того, в какой-то момент церемонии Миноуг и ведущий попали в объектив «сердечной» камеры, данные с которой проецировались на большой экран. Вместо того чтобы поцеловать мужчину, Миноуг принялась закрывать ему рот.

Ранее британская певица Raye стала абсолютным триумфатором церемонии вручения премии BRIT Awards. Она получила шесть призов из семи номинаций, в которых была представлена, включая награды в категориях «Артист года», «Альбом года» (My 21st Century Blues) и «Песня года» (Escapism), а также «Лучший новый артист», «R’n’B-исполнитель» и «Сонграйтер». Кайли Миноуг получила в этом году почетную премию BRITs Global Icon Award: ее выступление, закрывавшее шоу, признали одним из самых ярких событий вечера.