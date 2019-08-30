https://static.news.ru/photo/c23afbc0-cb26-11e9-ae09-fa163e074e61_660.jpg Алеся Кафельникова Фото: kafelnikova_a/instagram.com

Подписчики модели Алеси Кафельниковой опасаются, что она вернулась к наркотикам после того, как избавилась от зависимости и год провела на Бали. Дочь известного теннисиста дала повод для беспокойства, опубликовав в Instagram несколько снимков.

Кафельникова выложила в Stories две фотографии: на одной из них она закрыла стикером пакетик (с запрещённым веществом. — News.ru), лежащий на её глазу, а на другой был открытым пакетик и подпись на нём «Версия для близких друзей». Только вот ограничить Stories только для «Лучших» она, видимо, забыла, так что снимки появились в открытом доступе для всех. Модель практически сразу их удалила, а потом поделилась картинкой с шуткой про наркотики, — пишет издание Peopletalk .

Вскоре девушка выложила новые снимки, на которых она позирует, сидя за столиком в кафе. Она также написала, что ей хочется жить удивительной, но частной жизнью. Всё это наводит на мысли о том, что модель снова могла вернуться к пагубному пристрастию, от которого долгое время пыталась избавиться, отмечает « Лайф ».

В одном из недавних интервью дочь Евгения Кафельникова говорила, что после возвращения с Бали она многое переосмыслила, в частности, что её тело — это храм, о котором нужно заботиться. Также она сообщала, что помирилась после затяжного конфликта с отцом.

Как писал News.ru, в 2017 году Евгений Кафельников посетовал на тяжёлую семейную ситуацию, назвав себя «отцом-неудачником» и намекнув на то, что его дочь принимает наркотики.

В 2016 году Алесю Кафельникову заподозрили в употреблении психотропных веществ по определенным фотографиям в соцсетях и подписям к ним. В частности, дочь теннисиста написала «Хочу «снега», означающего на сленге наркоманом кокаин.