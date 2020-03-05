https://static.news.ru/photo/bcb9cb8a-5ee3-11ea-8b2b-fa163e074e61_660.jpg Евгений Кафельников Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самый титулованный российский теннисист, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников признался, что его дочка никогда не сможет стать топ-моделью из-за проблем с наркотиками.

Мне по большому секрету сказали, что на показы «Шанель» её больше не возьмут, потому что она пришла на кастинг в нетрезвом состоянии, — рассказал спортсмен в эфире телеканала «Дождь».

По его словам, Алеся несколько лет назад уехала в бординг-скул, где её подсадили на запрещённые вещества. Он жалеет, что упустил этот момент. Сейчас у них натянутые отношения.

Ранее Алеся пережила тяжёлый роман с Глебом Голубиным, известным как рэпер Фараон. За это время девушка пристрастилась к наркотикам. Помимо этого, Алеся признавалась, что страдает биполярным расстройством. О её пристрастии к запрещённым веществам рассказал сам Кафельников. После этого модель прошла лечение и продолжила карьеру.

Как писал NEWS.ru, в начале декабря Кафельникову заподозрили в употреблении наркотиков. Подписчики обнаружили у неё на снимках в Instagram кокаиновые дорожки.