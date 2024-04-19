Кадони обвинил Бузову в предательстве и подлых поступках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Бывший ведущий популярного реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони в интервью с блогером Аленой Жигаловой признался, что его предала певица Ольга Бузова. По его словам, артистка поступила подло. Он не стал уточнять, о чем именно идет речь, однако добавил, что готов к совместным проектам с Бузовой, если возникнет такая необходимость.

По отношению ко мне она поступила подло, — констатировал Кадони.

В интервью телеведущий также обсудил Ксению Собчак, которая разочаровала его. Он признался, что она стеснялась своего прошлого, когда вела реалити-шоу.

Ранее стало известно, что Влад Кадони в настоящий момент является ведущим авторской программы на ТВ-3 «Кадони шоу». На программу приходят люди, которые винят в своих бедах вмешательство потусторонних сил. В эфире в качестве экспертов присутствуют маги, эзотерики, юристы, психологи и блогеры.

Кроме того, сообщалось, что телеведущий на протяжении нескольких лет выстраивает отношения с девушкой по имени Мария. Он активно публикует совместные фотографии в социальных сетях, а также познакомил возлюбленную со своими друзьями и коллегами.