Кадони и Певцов сцепились из-за «Дома-2»

https://static.news.ru/photo/8c49d884-7ea7-11eb-b68f-96000091f725_660.jpg Влад Кадони Фото: domkadoni/instagram.com

Бывший ведущий «телестройки» Влад Кадони резко отреагировал на заявление актёра Дмитрия Певцова, раскритиковавшего шоу «Дом-2» на ТНТ. По мнению звезды сериала «Бандитский Петербург», телевидение должно «культивировать добро, любовь, веру, радость, надежду».

Ведущий встал на защиту родного проекта о строительстве отношений и ответил артисту в Instagram.

domkadoni/instagram.com

Это мне перед сном кажется, или это реальное интервью? — написал Влад, опубликовав при этом скриншот со статьёй, в которой Певцов нелестно отозвался о скандальном шоу.

Почему мнение Певцова разозлило Кадони и стало для него неожиданным — непонятно, ведь шоу критикуют с самого его появления. Делают это и простые россияне, и звёзды. Ведущий оставался на площадке проекта до самого его закрытия, а потом стал одним из соведущих программы «Бородина против Бузовой». Надолго обосноваться на передаче Владу не удалось, так как около недели назад её без объяснения причин свернули.

В субботу 32-летняя бывшая участница шоу «Дом-2» Мария Кохно пожаловалась подписчикам на проблемы с носом. Он «провалился», а затем «раздвоился» в середине. Девушка утверждает, что это произошло от случайного удара, писал NEWS.ru.