«К черту любовь»: почему Лободой заинтересовалась полиция, что ей грозит

Фото: Albert Koshelev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Светлана Лобода

Украинскую певицу Светлану Лободу обвинили в мошенничестве, после чего полиция Москвы начала проверку в отношении исполнительницы. Что об этом известно, грозит ли Лободе уголовное дело, где она сейчас?

Почему Лободу обвинили в мошенничестве

Претензии к украинской артистке предъявил российский композитор и автор песен Олег Влади. Отмечается, что Лобода, по мнению Влади, пытается лишить его прав на один из хитов.

«Певицу Лободу обвиняют в мошенничестве. Композитор Олег Влади говорит, что она подделала документы, чтобы лишить его авторских прав на хит „А может, к черту любовь“ и присвоить себе все лавры. Теперь украинскую артистку проверяет московская полиция», — отмечается в публикации.

Юрист Валерия Рытвина объяснила Mash, в чем заключается суть претензий Влади к Лободе. Так, согласно версии композитора, певица подделала его подпись в договоре на отчуждение прав на композицию.

«Пруф (доказательство. — NEWS.ru) — экспертиза почерка в документе, которая подтвердила, что подписывал кто-то другой. С этим заявлением Олег пошел в столичную полицию и потребовал привлечь Лободу к ответственности за подделку документов и мошенничество», — передает Mash.

Ранее Влади пояснял, что представители певицы показали ему контракт на украинском языке с якобы его подписью. Композитор заявил, что не ставил ее, и пообещал решить этот вопрос через суд.

Что может грозить Лободе

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru отмечал, что Лобода может стать фигурантом уголовного дела. Как уточнял юрист, это произойдет, если Влади представит доказательства подделки его подписи.

«Я неоднократно видел, как в ходе судебного процесса, когда назначалась судебная экспертиза, устанавливалось, что подпись подлинная, и человек менял свои показания. Доказывать свою правоту Олег Влади будет в ходе судебного разбирательства», — подчеркивал адвокат.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Светлана Лобода

За что Влади ранее подавал в суд на Лободу

В октябре 2023 года Влади подал исковое заявление на Лободу с требованием защиты авторских прав, сообщалось на сайте Истринского суда Московской области. Как указывалось в материалах дела, у композитора претензии не только к артистке, но и к ее компании ООО «Лобода мьюзик»: Влади заявил, что его права были нарушены при составлении договора о передаче авторских и смежных прав.

Изначально Влади не возражал против того, что Лобода исполняет написанный им хит. Однако затем артистка публично осудила спецоперацию и уехала из России, после чего композитор запретил ей использовать песню. При этом сначала Влади выставил Лободе требования в досудебном порядке, но они были проигнорированы.

Где сейчас Лобода

Исполнительница уехала из России весной 2022 года. Сейчас она вместе с двумя дочерьми живет в Латвии.

«Мне кажется, что Латвия выбрала меня. Я часто гастролировала в Юрмале, приезжала с концертами в Ригу и думала о том, что было бы здорово иметь здесь маленький домик, проводить в нем какое-то время, потому что именно тут чувствуешь заземление. Я чувствую себя как дома сейчас. Живем в одном доме с бабушкой. И сестра младшая с нами. Дедушка уехал обратно на Украину, в родной город Ирпень. В Риге меня все знают, это очень помогает в быту. Очень спокойные люди, довольно интеллигентные и воспитанные. Никогда не переходят границы, даже фотографироваться просят очень редко. Смотрят, говорят комплименты, не позволяют себе вольностей», — рассказывала певица местным журналистам.

Знаменитость отмечала, что ее старшая дочь спрашивает о возможности возвращения в Россию, однако, по словам Лободы, этого не будет. Исполнительница не единожды заявляла, что навсегда порвала связи с этой страной и не планирует больше никогда выступать в российских городах.

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