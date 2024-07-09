JONY назвал качества, которыми должна обладать его девушка Певец JONY: девушка должна уметь вкусно готовить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец JONY (Джахид Афраил оглы Гусейнли)

Умение вкусно готовить является важным качеством для девушки, заявил в беседе с Пятым каналом известный певец Джахид Афраил оглы Гусейнли, выступающий под псевдонимом JONY. Также, по его словам, его избранница должна уметь поддерживать дома гармонию.

Наверное, вкусно готовить, — уточнил музыкант.

Артист также отметил, что ему важна способность девушки создавать уют в доме, чтобы, когда он возвращался уставшим, она могла его успокоить.

Как пишет издание, сейчас JONY считается одним из наиболее популярных холостяков, работающих на эстраде. Пока сердце певца свободно.

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее провела опрос, по результатам которого стало известно, что для 95% девушек в возрасте от 18 до 24 лет важен характер при выборе партнера. Столько же ответили, что им важно желание проводить время вместе и самостоятельно планировать общий досуг.

Преподаватель РАНХиГС Ирина Молвинская прежде отметила, что женщинам важно не становиться для своих партнеров матерью. По ее словам, тогда они начинают чрезмерно контролировать и опекать свою вторую половинку вместо выстраивания здоровых партнерских отношений.