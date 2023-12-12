Извинения перед украинцами, ссора с отцом Фриске: как живет Дмитрий Шепелев

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дмитрий Шепелев

Телеведущий Дмитрий Шепелев после начала спецоперации перестал появляться на телевидении, однако спустя полтора года вернулся в эфир. Чем сейчас он занимается, как относится к Украине?

Чем сейчас занимается Дмитрий Шепелев

Дмитрий Шепелев является ведущим программы о животных «В кругу друзей!» на «России-1». Передача выходит в эфир с сентября этого года, несмотря на призывы председателя комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко уволить телеведущего за осуждение СВО.

«Я бы назвала это двуличностью руководства канала, которое пригласило Шепелева участвовать в программе. Если телеведущий действительно выступал против СВО, то он попадает под систему нашего законодательства. Проверкой этого должны заниматься правоохранительные органы. К сожалению, ни комитет культуры, в котором я работаю, ни Министерство культуры к телевидению отношения не имеют», — заявила NEWS.ru Драпеко.

Помимо съемок в кадре, по информации KP.RU, Дмитрий Шепелев также работает над разработкой программ для российского телевидения.

«Шепелев продюсирует проект для одного из федеральных телеканалов. Это мечта любого телеведущего — стать не только лицом проекта, но и продюсером. Но Дмитрий делает образовательный проект, который сам не будет вести. Так что не переживайте за него и не верьте сплетням — есть у него работа», — рассказал телепродюсер.

Что сказал Шепелев про СВО

Дмитрий Шепелев в день начала спецоперации в социальных сетях заявил, что ему страшно, а также сообщил, что у него много коллег и друзей проживают в Киеве.

«Мне особенно страшно от того, что я сейчас отвез ребенка в школу, а мои друзья в Киеве и других городах Украины ведут детей в бомбоубежища. Это не укладывается в голове», — отметил он.

Телеведущий попросил прощения перед украинцами и обратил внимание, что ему стыдно перед ними.

«Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Простите, друзья украинцы, простите. Только такое не прощают», — написал Дмитрий Шепелев.

Также он делился в социальных сетях совместными фотографиями с президентом Украины Владимиром Зеленским, отвечая на вопросы подписчиков о том, есть ли у него близкие друзья или товарищи.

«Близких нет, но есть люди, которых я очень сильно люблю», — подписал он кадр.

Фото: Социальные сети Дмитрий Шепелев

Почему Шепелев остался в России, что известно о его личной жизни

Шепелев после комментариев в адрес спецоперации длительное время не появлялся в социальных сетях, однако спустя год вновь начал вести личный аккаунт и рассказал, почему он не уехал из России.

«Очень много вопросов о том, уехали мы или остались. У меня короткий ответ. Для меня домом всегда было то место, где была моя работа. Я так устроен. Сейчас к этому добавилось еще одно — дом там, где семья. Мое дело и моя семья здесь. Значит, и я здесь», — сказал он.

Дмитрий Шепелев вместе с дизайнером Екатериной Тулуповой живет в Москве. В 2021 году у пары родился сын Тихон. Также телеведущий воспитывает наследника от певицы Жанны Фриске Платона. Мальчик после смерти исполнительницы не видится с бабушкой и дедушкой по линии матери.

Отец покойной Жанны Фриске Владимир Копылов заявил, что боится встречаться с бывшим зятем, чтобы не навредить ему, несмотря на то, что через суд добился возможности навещать Платона.

«Я боюсь, если встречу его, могу что-нибудь натворить, убить. Терять мне уже нечего. Я знаю, что он свою жизнь так просто не закончит. У него будут проблемы однозначно: или заболеет, или голову оторвут», — сказал Копылов.

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