https://static.news.ru/photo/6651aea4-db4c-11e9-b001-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Vladimir Myshkin/Global Look Press

Главврач Городской клинической больницы № 71 города Москвы и известный телеведущий Александр Мясников назвал попытку омоложения с помощью стволовых клеток возможной причиной развития агрессивной злокачественной опухоли мозга — глиобластомы у актрисы Анастасии Заворотнюк.

По его словам, нет никаких медицинских подтверждений безопасности применения стволовых клеток.

При этом медик пояснил, что разрешено применение только мезенхимальных стволовых клеток, однако их главным недостатком является возможность их трансплантации только в ткани, аналогичные тем, из которых они были изъяты. Встречается также использование медиками эмбриональных стволовых клеток, однако данная методика является опасной и не вполне легальной.

Дело в том, что клетки эмбрионов после введения действительно провоцируют онкологические заболевания, поэтому мировая практика разрешает применять клетки эмбрионов только для лечения безнадёжных пациентов.

Доктор Мясников также признался, что в России эмбриональные стволовые клетки применяются «хаотично и неконтролируемо».

Так как там крутятся очень большие деньги, никто за этим не следит, — цитирует «Царьград» слова медика.

13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней Заворотнюк возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО.

Ранее News.ru писал о том, что российский фигурист Пётр Чернышёв был замечен в одной из столичных клиник, где, предположительно, проходит лечение его жена — актриса Анастасия Заворотнюк. По словам очевидцев, заснявших спортсмена на видео, он был одет в джинсы, спортивную куртку и кепку, скрывающую лицо. Всё было сделано для того, чтобы не привлечь внимание к своей персоне.