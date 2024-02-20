Известный тиктокер с Украины лишился заработка в России SHOT: украинский блогер Артур Бабич лишился бизнеса и заработка в России

Фото: t.me/buybich

Telegram-канал SHOT сообщает, что украинский блогер Артур Бабич не сможет жить и зарабатывать в России. По информации канала, у тиктокера закончилось разрешение на временное проживание в РФ и налоговая ликвидировала его ИП.

Как передает канал, летом 2023 года Бабич пытался вернуться в Россию из Армении вместе с возлюбленной — блогером Аней Покров, которая является уроженкой Волгограда. Однако общественники потребовали привлечь тиктокера к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России. Отмечается, что после начала специальной военной операции Бабич некоторое время жил вместе с блогером Даней Милохиным в США, где они исполнили украинский гимн и вызвали шквал критики со стороны россиян.

Ранее Милохин провел профессиональный боксерский поединок на турнире организации Alpha Fight Series в Дубае. Он дебютировал в весовой категории до 70 кг и вышел на ринг с российским флагом. Соревнования носили выставочный характер. По результатам боя Милохин победил индийского коллегу Аджмана Хана техническим нокаутом в первом раунде.

Продюсер Павел Рудченко считает, что Милохин не появится в профессиональном спорте, связанном с единоборствами. По его мнению, блогер часто разбрасывается громкими высказываниями, чтобы поддержать интерес к своему образу-бренду. Рудченко уверен, что если следующий бой Милохина и состоится, то это будет не столько схватка, сколько шоу.