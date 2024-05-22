Известный шахматист предложил запретить украинские песни в России «Газета.Ru»: гроссмейстер Карякин попросил заблокировать песни украинских певцов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Карякин

Гроссмейстер Сергей Карякин попросил Роскомнадзор заблокировать некоторые песни украинских исполнителей в России, пишет «Газета.Ru». По его словам, многие исполнители зарабатывают в нашей стране и при этом поддерживают «вражескую армию». Шахматист отметил, что не выступает за блокировку всех украинских артистов, а лишь тех, кто является «недружелюбным» для государства.

Несправедливо, что украинские исполнители зарабатывают на российских платформах и в то же время донатят ВСУ, поддерживают вражескую армию. Этого быть не должно. Я думаю, что это вещь достаточно очевидная. Это должна быть выборочная работа. Я против того, чтобы заблокировать всех украинцев. Я выступаю против тех, кто пошел против нашей страны, — пояснил Карякин.

Ранее Карякин просил заблокировать в России песни групп «Бумбокс», «Океан Эльзы», «Вопли Видоплясова», а также Макса Барских, Верки Сердючки, говорится в сообщении. По его словам, в их творчестве могут содержаться «признаки экстремизма, дискредитации армии, призывы к насилию по национальному признаку над русскими».

До этого полиция Днепропетровска задержала мужчину за прослушивание русской музыки в автомобиле. По данным издания, водителю вменили мелкое хулиганство.Сообщается, что в салоне звучали песни российского исполнителя Григория Лепса. После общения с правоохранительными органами украинец извинился за свой поступок.

В июле 2023 года власти Киева запретили песни и книги на русском языке. Глава комиссии горсовета во вопросам образования и науки Вадим Васильчук заявил, что это позволит ограничить «гибридное» влияние на культуру Украины. Также депутаты проголосовали за переименование 14 городских объектов, названия которых связаны с Россией.