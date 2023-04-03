Худрук группы «Земляне» рассказал, почему не готов пожать руку SHAMAN Музыкант Киселев раскритиковал SHAMAN за отказ выступить на концертах в ДНР и ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Отказ певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, лично выступить на концертах в ДНР и ЛНР делает его нерукопожатным, отметил музыкант, барабанщик и худрук группы «Земляне» Владимир Киселев. Он рассказал RTVI, что многие российские исполнители поехали туда, несмотря на опасность. По его словам, SHAMAN заявил, что на концерты его не пустила жена.

Киселев считает, что можно быть гражданином или казаться им, что демонстрирует своим примером Дронов. Он отметил, что на концертах в ДНР и ЛНР включали записи выступления SHAMAN на Поклонной горе.

Когда мы его пригласили выступить, ответ был: «Меня жена не пускает». Жена не пускает. <...> Чичерина, Юлия Барановская, Юта, другие девочки поехали туда при всей охране, но все равно это было достаточно опасно, а мужчина по имени SHAMAN выступал в этот день в этом концерте, но только в записи из зала на Поклонной горе, — пояснил Киселев.

Музыкант уточнил, что подобная позиция — это личное право Дронова, за которое его не следует осуждать. При этом он добавил, что для него подобное поведение становится поводом не здороваться с исполнителем.

SHAMAN ранее подписал партию гитар для участников специальной военной операции на Украине, их передадут бойцам члены подмосковного отделения «Боевого братства» из Домодедово. По словам исполнителя, гитара призвана поднять настроение и боевой дух.