https://static.news.ru/photo/91e2d8e6-6345-11ea-84f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный дизайнер Марина Голомаздина потеряла новорожденного ребёнка. Он прожил всего 16 часов и умер по неизвестным причинам.

О трагедии Голомаздина рассказала сама в своём блоге. Мамой основательница одной из самых популярных марок в России 12STOREEZ стала 6 марта. Малыш появился на свет с патологией, врачи до последнего боролись за его жизнь. Марина очень мечтала о ребёнке, до этого она несколько месяцев рассказывала в соцсетях о своей беременности.

Беременность проходила без отклонений, роды прошли хорошо. Врачи настояли, чтобы Голомаздина рожала сама, но на 11-м часу что-то пошло не так, рассказывает дизайнер. И женщине сделали кесарево.

Наш сыночек был с нами всего 16 часов, его сердце остановилось. Мы не знаем причин смерти, вскрытие было сегодня, но результаты будут в течение месяца, — написала безутешная мать.

Сейчас Марина пытается пережить трагедию в кругу семьи. Она просит никого не писать ей, не спекулировать на ситуации, не писать её близким.

Дайте нам спокойно пережить это. Прошу не трогать врачей и акушерок. Сыночка скандалами уже не вернуть, — обратилась к поклонникам дизайнер.

Поклонники Марины потрясены случившимся. Они поддерживают Голомаздину, просят не опускать руки, крепиться.

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