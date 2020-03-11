https://static.news.ru/photo/91e2d8e6-6345-11ea-84f4-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Известный дизайнер Марина Голомаздина потеряла новорожденного ребёнка. Он прожил всего 16 часов и умер по неизвестным причинам.
О трагедии Голомаздина рассказала сама в своём блоге. Мамой основательница одной из самых популярных марок в России 12STOREEZ стала 6 марта. Малыш появился на свет с патологией, врачи до последнего боролись за его жизнь. Марина очень мечтала о ребёнке, до этого она несколько месяцев рассказывала в соцсетях о своей беременности.
Сейчас Марина пытается пережить трагедию в кругу семьи. Она просит никого не писать ей, не спекулировать на ситуации, не писать её близким.
Дайте нам спокойно пережить это. Прошу не трогать врачей и акушерок. Сыночка скандалами уже не вернуть, — обратилась к поклонникам дизайнер.
Поклонники Марины потрясены случившимся. Они поддерживают Голомаздину, просят не опускать руки, крепиться.
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