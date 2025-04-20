Известную телеведущую заподозрили в ринопластике Леру Кудрявцеву заподозрили в ринопластике

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Лера Кудрявцева

Телеведущую Леру Кудрявцеву заподозрили в ринопластике. Это произошло после того, как актриса Вера Сотникова опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото с Кудрявцевой, сделанное много лет назад.

У Леры нос не свой, оказывается, — написали комментаторы.

Пользователи Сети также предположили, что у телеведущей были и другие пластические операции. При этом Сотниковой они сделали комплименты.

Ранее сообщалось, что 37-летний супруг Кудрявцевой вновь начал злоупотреблять алкогольными напитками, а сумма его долга перед ФНС достигла 2,1 млн рублей. ИП, которое он оформил много лет назад, дохода не приносит, добавил источник.

До этого телеведущая пригрозила СМИ судами и исками после публикации о якобы избиении ее няни. Знаменитость описала случившееся как «инфернальный писец». По словам Кудрявцевой, смешного здесь мало, ведь именно так формируется мнение о человеке. Кудрявцева подчеркнула, что никогда не ругает ребенка и очень любит и ценит своих нянь. Артистка добавила, что никогда не повышает голос ни на ребенка, ни на людей, которые с ним работают.