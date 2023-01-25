Известную модель заметили на публике с петлей на шее Пользователи Сети раскритиковали Кайли Дженнер за колье в виде петли от Givenchy

Фото: face to face/Global Look Press

Кайли Дженнер

Пользователи Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) раскритиковали американскую модель Кайли Дженнер за выход в свет с украшением в виде петли на шее. 25-летняя бизнесвумен появилась на красной дорожке на Неделе моды в Париже в колье-чокере от Givenchy.

У нее на шее колье-петля, это нехорошо, — написал пользователь с ником linzstafford.

Комментаторы осудили модель за такой выбор. Один из пользователей отметил, что его родственник повесился, в связи с чем подобные украшения вызывают у него панику.

Кто-то считает, что это нормально? — возмутился еще один юзер.

Ранее стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова сообщила, что капсульный гардероб, состоящий из 8–15 вещей, поможет всегда выглядеть стильно и создавать интересные образы. Специалист отметила, что базовый набор вещей не потребует много денег, зато позволит быстро составлять нужный образ.

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