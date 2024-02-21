Известного рэпера сдали в рехаб сразу после возвращения в Россию SHOT: близкие отправили рэпера Matrang в рехаб сразу после прилета в Россию

Фото: t.me/matrangtut

Matrang (Алан Хадзарагов)

Telegram-канал SHOT сообщает, что рэпер Matrang (Алан Хадзарагов) вернулся в Россию, и семья сразу же отправила его в рехаб. По данным канала, музыкант прилетел в столичный аэропорт Шереметьево.

SHOT сообщает, что артиста встречали родители с сестрой, они помогли ему через бизнес-зал покинуть здание авиагавани, чтобы остаться максимально незамеченным, сестра рэпера рассказала, что в Таиланде у того начались проблемы с запрещенными веществами, поэтому родные положили его в клинику и начали искать деньги на лечение.

Накануне Telegram-канал Baza опубликовал снимок рэпера на паспортном контроле аэропорта Пхукета. Сам Хадзарагов сообщил о своем задержании полицией Таиланда. Артист вышел в эфир и рассказал, что едет в полицейской машине. Возможной причиной задержания артист назвал сбор пожертвований с российских поклонников на карту другому человеку.

До этого Matrang сбрил брови и сообщил о возвращении из Таиланда в Россию 29 февраля. В своих соцсетях артист также рассказал о прекращении карьеры музыканта, поскольку он изменил свое отношение к творчеству и теперь его привлекают другие сферы.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.