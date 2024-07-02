Известная российская певица в семьей улетела в «братскую» Европу Певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин показали кадры своего отдыха в Сербии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерия

Российская певица Валерия отправилась в Сербию вместе со своим супругом Иосифом Пригожиным. Продюсер поделился в Instagram (деятельность в РФ запрещена) кадрами из путешествия по Белграду. В свою очередь исполнительница под фото оставила комментарий, где восхитилась местными жителями и назвала страну «братской».

В братской Сербии. Какие же здесь замечательные люди, — написала Валерия.

Ранее Иосиф Пригожин в честь 20-летней годовщины с момента начала совместной жизни с певицей Валерией устроил романтический ужин в ресторане. Пара отпраздновала значимую дату 5 июня. Валерия поделилась фотографией и видео с этого вечера в своем Telegram-канале.

В посте выложена фотография, где Пригожин и Валерия держатся за огромный букет роз, который продюсер подарил певице. На видео пара задувает свечки в принесенных десертах.

Певица до этого делилась, что считает залогом счастливых отношений общность взглядов на мир. По ее словам, в этом случае есть шанс добиться долгих и счастливых отношений. Продюсер в свою очередь рассказывал, что они с Валерией далеко не сразу научились доверять друг другу, ведь за плечами у обоих был опыт неудачной семейной жизни. Но со временем недоверие между ними исчезло. Супруги буквально спасли друг друга от одиночества.