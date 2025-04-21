Известная певица поразила фанатов внешним видом после борьбы с зависимостью Певица МакSим опубликовала фото в бежевом мини-платье с открытыми плечами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская певица МакSим

Российская певица МакSим (Марина Максимова — настоящее имя) опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото в бежевом мини-платье с открытыми плечами. Поклонники удивились образу артистки после борьбы с алкогольной зависимостью. Внешний вид певицы вызвал в комментариях слова восхищения.

Прекрасный день в прекрасной компании. В детстве такие мероприятия у меня были в обязательной программе. Сегодня ходили на праздничный пасхальный концерт, — подписала публикацию МакSим.

Певица предстала перед камерой в золотых босоножках на каблуках с браслетом и серьгами в тон. 41-летняя знаменитость позировала с укладкой и макияжем в естественном стиле.

Подписчики назвали певицу шикарной, прекрасной леди и красоткой. В комментариях образ артистки оценили более 200 пользователей. Публикация собрала свыше 15 тысяч лайков.

В прошлом певица не была активным пользователем соцсетей. В 2023 году МакSим призналась, что страдает алкоголизмом. Звезда сообщила, что слишком рано начала гастролировать после тяжелой болезни и пыталась поддержать себя спиртным.

Ранее телеведущая Виктория Боня выложила фото, где предстала в образе бывшей жены американского рэпера Канье Уэста и модели Бьянки Цензори. Звезда надела прозрачное мини-платье, где отчетливо виднелись части тела.