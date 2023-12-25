Израиль, мечта сыграть Путина, театр: как сейчас живет Виктор Вержбицкий

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Виктор Вержбицкий

Народный артист России Виктор Вержбицкий известен российскому зрителю по ролям в фильмах «Ночной Дозор», «Турецкий гамбит», «Остановка по требованию» и многим другим. Чем сейчас занимается актер, что известно о его личной жизни?

Чем известен Виктор Вержбицкий

Виктор Вержбицкий родился в Ташкенте. Он окончил местный театрально-художественный институт, а позднее Ташкентский государственный академический театр драмы имени М. Горького.

В 1991 году артист получил свою первую главную роль в фильме «Камми», который был популярен в Узбекистане. Известность артисту принесла картина Тимура Бекмамбетова «Пешаварский вальс», после выхода которой он начал получать приглашения на съемки в российском кино.

В 1997 году актер переехал в Москву, где стал выступать на сцене театра Et Сetera. Позднее он снялся в сериалах «Бедная Настя», «Одна ночь любви», «Дневной Дозор», «Ночной Дозор». К наиболее известным работам артиста относятся картины «Турецкий гамбит», «Адмиралъ», «Барон», «Тренер», «Елки» и другие.

Что известно о личной жизни Вержбицкого

Актер не раскрывает имен своих жен. Известно, что первая супруга артиста вместе с сыном живет в Израиле. Вержбицкий поддерживает связь с наследником.

«Чаще я приезжаю к сыну, стараюсь поддерживать с ним связь. За моими премьерами он, конечно, следит. Там тоже смотрят все наши фильмы», — цитирует актера StarHit.

Сейчас он живет в браке с бывшей актрисой. На настоящий момент супруга Виктора Вержбицкого занимается личным бизнесом.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Виктор Вержбицкий

«Супруга уже давно работает в другой сфере, у нее свое дело. Но вообще, в целом я с ней советуюсь, просто она уже довольно далека от профессии. Зато если речь заходит о гонорарах, жена — лучший советчик. Она у меня бизнес-леди как-никак», — уточнил артист.

Чем сейчас занимается Вержбицкий

Виктора Вержбицкого можно увидеть на сцене театра «Маска» в спектакле «Мадам Бовари». Также артист продолжает сниматься в кино. В этом году он получил роль в фильме «Черный замок» по роману Владимира Короткевича «Черный замок Ольшанский». Съемки проходили в Белоруссии.

Вержбицкий занимается озвучкой иностранных фильмов и участвует в авторском проекте режиссера Константина Богомолова «Голоса страны», который ставит спектакли по историям обычных людей, а артисты воплощают их на сцене.

Артист много лет игнорирует светские мероприятия и отказывается от участия в международных кинофестивалях.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Виктор Вержбицкий

«Я не участвую ни в какой светской жизни по своей вине. Меня приглашают на какую-нибудь презентацию, встречу в ресторане, премьеру. Я на это не хожу. Может, это лень, может, это присутствие на людях, это какая-то работа. Я не могу побыть самим собой и отключиться. Это опять приходится трудиться, а иногда общаешься с лицемерием», — заявил он порталу Peoples.

Артист признавался, что смирился с тем, что чаще всего играет отрицательных персонажей, однако в интервью KP.RU рассказал, что всегда хотел принять участие в проекте, где ему пришлось бы сыграть на экране президента России Владимира Путина.

«Знакомые говорят, что у нас прямо-таки портретное сходство. И я хотел бы сыграть президента», — отметил Вержбицкий.

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