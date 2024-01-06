Израиль, критика СВО, возвращение в РФ: как живет певец Максим Леонидов

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Максим Леонидов

Певец и актер Максим Леонидов в 2022 году объявил о переезде в Израиль, однако спустя время продолжил выступать в России. Где сейчас живет артист, чем он занимается?

Чем известен Леонидов

Максим Леонидов родился 13 февраля 1962 года в Ленинграде в творческой семье заслуженных артистов РСФСР Людмилы Люлько и Леонида Леонидова (настоящая фамилия — Шапиро).

После школы Леонидов поступил в Хоровое училище имени М. И. Глинки на специальность «дирижер хора, учитель пения и сольфеджио» при Ленинградской государственной академической капелле, а затем в ЛГИТМиК по специальности «актер театра и кино» (курс Аркадия Кацмана и Льва Додина).

В армии он служил в Ансамбле песни и пляски Ленинградского военного округа. Вернувшись со службы, Леонидов в 1983 году стал одним из основателей бит-квартета «Секрет», в который также вошли Николай Фоменко, Андрей Заблудовский и Алексей Мурашов. Коллектив просуществовал пять лет.

В конце 1990 года вместе с первой женой Ириной Селезневой Леонидов переехал в Израиль. До 1996 года они жили и работали в Тель-Авиве, но в итоге вернулись в Санкт-Петербург.

Что известно о личной жизни Леонидова

Первой супругой Максима Леонидова была Ирина Селезнева, вместе с которой он переезжал в Израиль.

В 1999 году певец женился второй раз — на актрисе Анне Банщиковой. Пара рассталась спустя четыре года.

В 2004 году он встретил актрису Александру Камчатову, которая младше его на 18 лет. В 2004-м она родила музыканту дочь Марию, а в 2008 году — сына Леонида.

Что Леонидов говорил про спецоперацию

В 2022 году Максим Леонидов высказался против спецоперации. Он заявил, что «никогда не скрывал своей позиции».

Также артист публиковал в соцсетях песни на украинском языке и отмечал, что всегда поддерживает того, «против кого идет агрессия».

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Максим Леонидов

Где сейчас находится Леонидов

В 2022 году Максим Леонидов вновь объявил о переезде в Израиль.

«Мои планы — сделать Израиль центром жизни моей семьи. Ребенок у меня идет в школу учиться в израильскую, думаю, что с сентября. У нас двое детей. Взрослая дочка остается за границей, не в России, будет учиться где-то в Европе. А сын с нами, в Израиле», — говорил он.

При этом Леонидов отмечал, что принял решение об отъезде еще до начала спецоперации.

В декабре прошлого года певец вновь стал выступать в России.

«Сейчас я живу в Петербурге и отчасти в городе Нетания. Это находится в 25 минутах от Тель-Авива. Я работаю в разных странах, поэтому сказать, где я провожу большую часть своего времени, затруднительно. Пока живу в Израиле и в России одновременно», — объяснял Леонидов.

Тогда журналист Михаил Шахназаров с иронией высказался о возвращении артиста в РФ.

«Максим Леонидов так громко и пафосно уезжал из России! Интересно, его тихое возвращение в Москву навсегда? Вчера „Би-2“, сегодня — Леонидов. Ждем-с остальных», — прокомментировал он.

По мнению Шахназарова, музыкантом должны заняться правоохранительные органы, так как он распространял фейковую информацию о действиях ВС РФ.

Что Леонидов говорил про войну в Израиле

После начала военных действий в Израиле Максим Леонидов записал видео, где заявил, что «верит в победу».

«Идет третий день войны Государства Израиль с терроризмом. Я публикую видео, чтобы выразить поддержку всем тем, кто воюет и помогает в тылу. Моя семья находится в Нетании. Горжусь тем, что я израильтянин. Верю в нашу победу!» — сказал музыкант.

Чем сейчас занимается Леонидов

Максим Леонидов продолжает творческую деятельность. Он не только записывает песни, но и играет в театре. Сейчас артист задействован в сказке «Мам-кот».

Ближайшие концерты Леонидова пока не запланированы. В 2023 году он выступал в Израиле, Германии, Великобритании, Австрии, Чехии, Франции, Швейцарии, Испании, Латвии и Эстонии.

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