Изменяла Болдину с двумя, ушла от Киркорова к Галкину: мужчины Пугачевой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Сегодня, 15 апреля, певица Алла Пугачева отмечает 75-летний юбилей. Она счастлива в браке с юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). До него артистка не раз была замужем или сожительствовала со многими известными мужчинами. Подробности — в материале NEWS.ru.

Первым мужчиной Пугачевой стал незнакомец

После школы за Пугачевой ухаживал молодой человек по имени Александр Николаев, который писал Алле стихи. На одно из них Примадонна впоследствии выпустила песню «Я тебя поцеловала». Позже певице начал оказывать знаки внимания космонавт Герман Соловьев, с которым они познакомились на гастролях в Тюмени. Мужчина хотел добиться ее взаимности, но ему не удалось.

Писатель Федор Раззаков в книге «Пугачева против Ротару. Великие соперницы» написал, что, по его данным, Пугачева получила первый сексуальный опыт с незнакомым художником, которого она случайно встретила на улице в 1967 году.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

«В тот день молоденькая девушка Алла вышла на улицу и поняла — это должно случиться сегодня. И решила, что, как в сказке, это будет первый, кто заговорит с ней и постарается познакомиться. Этим человеком оказался художник старше ее, который заговорил с девушкой на платформе метро. В его мастерской, где-то в районе Кузьминок, все и случилось», — описывает эту историю Раззаков.

Позже у Аллы завязался роман со студентом иняза из богатой семьи Валерием Романовым, который дарил ей дорогие подарки, водил в рестораны. Но после окончания института его направили на работу в Египет, куда Алла не захотела поехать.

Брак Пугачевой с Орбакасом предсказала цыганка

С первым супругом, литовцем Миколасом Орбакасом, певица познакомилась в московском эстрадно-цирковом училище. Он учился на четвертом курсе, а она подрабатывала в училище аккомпаниатором. Как позже написал в своей книге «Кристина Орбакайте. Триумф и драма» писатель Федор Раззаков, первый брак Пугачевой предсказала ее подруга поэтесса Карина Филиппова, которая была цыганкой.

«Вечером 23 апреля Пугачева заглянула к ней в поисках текстов для новых песен, и хозяйка внезапно выдала ей следующий прогноз: дескать, завтра у тебя будет встреча в казенном доме, и первый мужчина, которого ты встретишь, станет твоим мужем. Все вышло именно так, как предсказала поэтесса», — пишет Раззаков.

На следующий день 20-летняя Пугачева пришла на прослушивание в училище, где встретила Орбакаса. Как потом вспоминал сам Миколас, певица села за рояль и исполнила песню, которая всем понравилась. Позже Пугачева и Орбакас поехали на гастроли в составе одной концертной бригады, где между ними завязался роман.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Миколас Орбакас

«На этих гастролях мы очень сблизились с Аллой. Я признался ей в любви, и она дала понять, что среди всех ребят выделяет именно меня. А за ней тогда все ухаживали. Когда мы вернулись с гастролей, стали жить вместе, Алла часто ночевала у меня в общежитии. Я абсолютно не готовился стать ее мужем. Я чувствовал, что еще не нагулялся», — вспоминал Орбакас в книге «Кристина Орбакайте. Триумф и драма».

По словам Миколаса, сама Пугачева вынудила его жениться: она буквально силой повела возлюбленного к своим родителям, чтобы тот попросил ее руки.

Почему развелись Орбакас и Пугачева

После свадьбы в 1969 году Алла взяла фамилию мужа и стала Орбакене. Супруги заняли съемную комнату в двухкомнатной квартире по соседству с другой молодой семьей и еще долго не могли переехать в отдельное жилье. Через год Пугачева забеременела и до последнего думала, что родится мальчик, которого она хотела назвать Станислав. Когда же на свет появилась девочка, певица решила дать ей имя Кристина, так звали героиню какой-то датской книги, которую она тогда читала.

Пугачева и Орбакас развелись в 1973 году. В книге «Кристина Орбакайте. Триумф и драма» Раззаков написал, что однажды Алла Борисовна дала мужу деньги на покупку кроличьей шапки для дочери, а он их пропил. Якобы после этого певица подала на развод.

Как Пугачева встретила Стефановича

По мнению Раззакова, многих мужчин в своей жизни Пугачева использовала как ступеньки в карьере, и после развода встречалась лишь с теми, кто помог бы ей стать популярнее и богаче. Одним из них оказался и Александр Стефанович.

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press Константин Орбелян

«В конце 1976 года в жизни Аллы Борисовны возник очередной „мужчина-ступенька“ — кинорежиссер с „Мосфильма“ Александр Стефанович. С ним певица сошлась в ноябре, успев перед этим покинуть ВИА «Веселые ребята». При посредничестве Стефановича можно было «въехать» в кинематограф — самый массовый вид искусства в Советском Союзе — в качестве снимающейся актрисы», — рассказывает автор книги «Пугачева против Ротару. Великие соперницы».

Как Стефанович помог Пугачевой

Именно Стефанович научил Пугачеву заботиться об имидже. С его подачи она переоделась в балахоны, сделав их своим фирменным стилем. Он же посоветовал превращать каждое выступление в мини-спектакль, а в то время никто не делал такого на эстраде. Стефанович влюбился в Пугачеву после совместного ужина в ресторане, во время которого она порезала себе палец ножом и выдавила кровь в записную книжку режиссера вместо автографа. Той же ночью режиссер отвел Пугачеву в гостиницу «Мосфильма», после чего начались их отношения.

В браке со Стафановичем Пугачева прожила всего четыре года. За это время она успела стать актрисой, снявшись в фильме «Женщина, которая поет», за который получила баснословный гонорар в размере 3740 рублей. Позже Стефанович говорил, что фактически сделал из Пугачевой звезду, которую узнала вся страна.

Сама же артистка уверяла, что супруг просто пользовался ее славой. Супруги расстались врагами и не помирились даже до смерти режиссера в 2021 году. В 2019-м в интервью программе «Пусть говорят» Примадонна назвала брак со Стефановичем фиктивным.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Александр Стефанович (слева)

Брак Пугачевой и Болдина

В 1978 году Пугачева сменила «Москонцерт» на «Росконцерт», чтобы зарабатывать больше. Ей в этом помог будущий супруг — Евгений Болдин, с которым Алла быстро нашла общий язык за бокалом вина на собственной кухне. Он стал директором певицы и организовал ее гастроли за границей.

Именно Болдин помог Примадонне найти друзей и покровителей в высших эшелонах власти страны. Позже он выступил организатором «Рождественских встреч» Пугачевой, в которых принимали участие многие популярные артисты страны. Болдин помог Пугачевой в разы увеличить гонорары и доходы. Как он рассказывал после, их отношения больше походили на деловой союз, а не на семью. Они поженились лишь для того, чтобы можно было выезжать вместе за границу.

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press Евгений Болдин

«Был период, когда я долгое время жил на Тверской вместе с Аллой. Но что значит жил? Получалось попеременно, что и у себя жил, и у Аллы вплоть до 1987 года. Развелись мы в декабре 1993 года. Получалось так, что наши деловые отношения были нужны. А вот семейные... У нас их как бы и не было. Потому что Пугачева и семья — малосовместимы. Алла жила вне этого понятия — „семья“, главным приоритетом в жизни для нее всегда было творчество», — рассказывал позже Болдин в интервью «АиФ».

Что разрушило брак Пугачевой с Болдиным

По словам Болдина, в 1986 году у Пугачевой начался роман с певцом Владимиром Кузьминым. Музыканту на тот момент был 31 год, а Алле Борисовне исполнилось 37. Именно из-за Кузьмина и распался брак певицы с Болдиным. Однако отношения между бывшими супругами долгие годы оставались теплыми и дружескими. Болдин говорил, что между ним и Пугачевой не было озлобленности и обид.

Кузьмин стал первым мужчиной в жизни Пугачевой, которому помогала именно она. Благодаря этим отношениям артист начал выезжать за границу и получил всенародную популярность. Кузьмин повлиял на творчество певицы: в ее репертуаре появились роковые композиции, а в гардеробе более смелые молодежные вещи. Вместе они пробыли всего год.

О причинах расставания Кузьмин говорит сдержанно. В 2020 году в программе «Судьба человека» музыкант признался, что в какой-то момент не захотел подстраиваться под вкусы певицы и становиться «попсовиком».

Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press Владимир Кузьмин

«Она мне утверждала, что я должен быть королем поп-музыки. Ну, каким потом Филипп Киркоров стал. А я не хотел этого. Я не тяну на эту роль. Я хотел заниматься только рок-музыкой», — пояснил Кузьмин.

Пугачева изменяла Болдину с Челобановым

В начале 1990-х Пугачева потеряла голову от бывшего боксера из Саратова с судимостью и проблемами с наркотиками. Неизвестный широкой публике Сергей Челобанов прислал певице кассету с записями своей группы H-Band, и она почти сразу влюбилась в музыканта. Вскоре Челобанов появился в «Рождественских встречах», начал выступать с Аллой Борисовной дуэтом и носить дорогие элегантные костюмы.

Артисты еще состояли в браках на момент начала романа: Пугачева еще не развелась с Болдиным, а у Челобанова в Саратовской области остались жена и двое детей. По рассказам музыканта, отношения с Примадонной сначала были исключительно творческими.

«Все случилось естественно и ненавязчиво. Наши отношения из чисто творческих перешли в любовные, сексуальные», — рассказал потом Челобанов в интервью «Каравану историй».

По словам Сергея, в то время он злоупотреблял алкоголем и запрещенными веществами, а Пугачева хотела, чтобы он прекратил. Пристрастия музыканта стали причиной их разрыва. «Мог уколоться, запить все это коньяком, а сверху травки курнуть», — рассказывал Челобанов.

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press Сергей Челобанов

Где Пугачева расписалась с Киркоровым

Челобанов признавался, что был удивлен, узнав, что в 1994 году Пугачева развелась с Болдиным и после сразу же расписалась с Киркоровым. Тот, по словам музыканта, долго крутился возле певицы и добился ее расположения. Киркоров был моложе певицы на 18 лет, церемония бракосочетания прошла в Санкт-Петербурге, ее провел мэр города Анатолий Собчак. Спустя два месяца пара обвенчалась в Иерусалиме.

Киркоров называл брак с Пугачевой «невероятно интересным», но признавал, что в этот период вел себя по отношению к жене недостойно.

«Я был моложе и натворил много глупостей. Сейчас, конечно, я не сделал бы того, что совершил тогда. Надо было целиком посвятить себя этой женщине, а я занимался карьерой. Она мне этого не простила. И нашла себе другого, который полностью посвятил себя ей», — говорил он «АиФ».

Брак артистов распался в 2005 году. До сих пор Киркоров вспоминает об Алле Борисовне с нежностью и уважением и говорит, что жизнь с ней была «подарком судьбы».

Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Алла Пугачева, Филипп Киркоров

Брак Пугачевой с Галкиным ради «спокойной старости»

С Максимом Галкиным, который младше нее на 27 лет, Пугачева решила встретить «спокойную старость». Он пообещал ей жизнь без скандалов и измен, а также поклялся, что будет обеспечивать. Они поженились в 2011 году. В 2013-м у супругов родились двойняшки Гарри и Лиза.

«Я спросила: „Я могу спокойно стареть с тобой?“ Макс сказал: „Конечно. Не бойся ничего!“ И все», — вспоминала певица.Позже певец Александр Градский назвал брак Примадонны и юмориста хорошим «бизнес-союзом». По его словам, предыдущие мужчины обращались с певицей не очень достойно. И только с Галкиным она обрела душевное спокойствие и финансовую независимость, считал Градский.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Максим Галкин, Алла Пугачева

«Пока был Женя Болдин, он делал какие-то концерты, и она зарабатывала. Потом Женя, насколько мне известно, стал ходить на сторону, её это обидело, и она начала искать себе средства к существованию. Нашла Володю Кузьмина, потом Челобанова, затем Филю Киркорова. В итоге вышла замуж за Максима Галкина, который умный, которому она помогла. Хороший бизнес-союз. Она наконец живет как нормальная женщина, за счет своего мужа», — сказал при жизни Градский.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

Читайте также:

Клан Пугачевой добрался до Кремля? Как обошлись с Киркоровым и Орбакайте

За что Пугачёва ненавидит Россию и россиян

«Я здесь живу»: Орбакайте снова уезжает из России в США?