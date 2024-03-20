Почти 20 лет изменял жене и стал отцом внебрачных детей: судьба Журавлева

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Анатолий Журавлев

Анатолий Журавлев известен по ролям в фильмах «День рождения Буржуя», «Бандитский Петербург», «Палач» и многим другим. Сегодня, 20 марта, ему исполняется 60 лет. Личную жизнь актера всегда обсуждали так же активно, как и его работы в кино. С первой женой он прожил 20 лет, но их брак закончился разводом. У артиста есть двое внебрачных детей. Сейчас он женат на актрисе Полине Приходько, которая почти на 25 лет моложе супруга. NEWS.ru рассказывает о романах Журавлева.

Как Журавлев оказался в интернате

Анатолий Журавлев родился в городе Верхняя Салда Свердловской области. Мать будущего актера воспитывала его одна. Отец был летчиком и ушел из дома, когда Толя был маленьким. Женщина трудилась на заводе в три смены и из-за тяжелых условий часто болела. В семь лет Журавлев оказался в школе-интернате.

«Четыре года в интернате — это была борьба за выживание, драки. Я превращался в какого-то звереныша, бабушка заметила это, забрала меня оттуда и отдала в обычную школу. Хотя меня по внешнему виду не хотели брать: полагали, я все испорчу. Поначалу так и было: я научил курить полкласса», — рассказывал артист в программе «Судьба человека» на канале «Россия».

Выдержать жизнь в интернате Журавлеву помогли не только визиты бабушки и мамы, но и занятия спортом. Анатолий увлекся тхэквондо, получил черный пояс и стал чемпионом СССР. До того как стать актером, он отучился на филологическом факультете педагогического института и работал учителем русского языка и литературы в деревне Медведево. Но ему было скучно учить детей.

В каких театрах играл Журавлев

Он вспоминал, как в студенчестве выходил на сцену Нижнетагильского драматического театра, и поэтому решил поступать в ленинградский ЛГИТМиК на актерский факультет.

В Петербург Журавлев уехал с девушкой Натальей Дубонос, с которой познакомился в Нижнем Тагиле. Талантливого студента взяли в труппу Театра комедии, где он прослужил пять лет. Позже вместе с Натальей актер переехал в Москву. В столице он попал на работу в театр Олега Табакова.

Как Журавлев узнал о рождении первого внебрачного сына

С Дубонос Анатолий прожил 20 лет. У пары не было общих детей, но за это время у Журавлева родились сын и дочь.

В эфире программы «Судьба человека» 24 сентября 2018 года он вспоминал, что появление на свет первого внебрачного ребенка стало для него полной неожиданностью. Подруга юности Надежда Данилова родила от Журавлева сына Антона. В то время Анатолий уехал поступать на актерский факультет и не был готов к тому, чтобы стать отцом.

«Вот представьте, что вам звонит женщина, которую вы видели всего несколько раз, и говорит о беременности. Первая реакция — отрицание. Кажется, что тебя хотят обмануть», — признавался он.

Журавлев рассказал, что после знакомства с Надеждой их отношения очень быстро перешли к близости. «На этом все и закончилось. Потом я встретил жену, Наталью, ушел в армию и вдруг получил письмо от Надежды, что она ждет от меня ребенка. Женщина, с которой я был один раз в жизни! Все эти годы не верил этому известию, сына очень долго не видел. Когда ему было около 20, мы познакомились, тогда я и понял, что это правда», — признавался Журавлев.

Сейчас актер общается не только с сыном, но и с его детьми.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Анатолий Журавлев

От кого у Журавлева есть внебрачная дочь

Внебрачная дочь Журавлева Василиса появилась на свет после его связи с актрисой Татьяной Шитовой. Актер признался, что долго скрывал второго ребенка, потому что понимал, какой удар новость об этом нанесет Наталье. Жена Анатолия узнала о Василисе из эфира телепрограммы в 2009 году, когда Шитова рассказала, что Журавлев не признает ребенка.

Актриса призналась в беседе с Борисом Корчевниковым, что, узнав о беременности, хотела сделать аборт.

«Толя на аборт не намекал, но я думала. Мне было 32 года, и я настолько жила своей жизнью, она была очень наполненной. И когда мне врач сказал, я ему ответила: „Ой, мне на гастроли, на кинопробы надо, мне некогда...“ А моя сестра, когда узнала, сказала: „Таня, нет! Теперь все откладывай и рожай ребенка!“», — поделилась Шитова.

Актеры расстались в 2008 году после того, как Журавлев узнал о беременности избранницы. «История с Толей была недолгой, но она была нужной, потому что в моей жизни появилась Василиса. Да, роман был коротким. Да, мы расстались. Но это должно было произойти. Мне не в чем упрекнуть Толю, потому что мы встретились в кафе, и в этой беседе он интеллигентно спросил: „Ну, Таня, что ты решаешь?“ Я ответила, что буду оставлять Василису. „Ну, это твое решение“.

Меня это тогда садануло очень сильно. Мы вышли из кафе, он проводил меня до машины — на мне были красные колготки в цвет машины — и сказал: „Не надевай эти колготки, они тебе не идут, я тебе как друг говорю!“», — рассказывала Шитова.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Татьяна Шитова

Когда Журавлев начал общаться с внебрачной дочерью

Журавлев начал общаться с дочерью, когда ей исполнилось два года. Но сначала он сделал ДНК-тест, чтобы убедиться в родстве с девочкой. «Тогда Толя и Василиса встретились впервые. Он ей ручку дал, она взяла, и они ушли смотреть аквариум с золотыми рыбками. А после этой встречи она мне говорит: „Мне так понравился папа, давай его купим и возьмем домой!“», — поделилась Татьяна.

Журавлев признавался, что весь этот скандал сильно повлиял на его отношения с Натальей. «Он ее практически сломил. Представьте, каково это — жить с человеком 20 лет, не иметь детей и тут узнать про внебрачного ребенка. Это был удар. Сейчас Наташе тоже приходится непросто: несколько лет назад у нее умер отец. Она все еще одна, посвящает себя заботе о матери», — рассказал Журавлев в передаче «Судьба человека».

Анатолий поддерживает связь с дочерью Василисой. «Я вожу ее в школу, она иногда гостит у меня. Я никогда не откажусь от этого ребенка, всегда буду рядом. Мама Василисы довольно быстро это поняла, поэтому мы находимся сейчас с ней в хороших отношениях», — говорил он.

Кто вторая жена Журавлева

В 2011 году Анатолий Журавлев встретил молодую актрису Полину Приходько. Они познакомились у друзей на театральном капустнике. Несмотря на разницу в возрасте в 25 лет, между ними начался роман, и вскоре они поженились. Два года спустя у них родился сын Глеб.

Во многом благодаря Полине Журавлев смог наладить отношения со своими внебрачными детьми. Татьяна Шитова рассказала, что сейчас все они прекрасно общаются.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Анатолий Журавлев и Полина Приходько

«Я могу сказать огромное спасибо — мы смогли проделать огромный путь. Мы заговорили о смене фамилии ребенка. Мы пошли и поменяли документы, она стала Василисой Журавлевой», — отметила Шитова.

Несмотря на откровения в программе Бориса Корчевникова, Журавлев старается не обсуждать личную жизнь с журналистами. В беседе с NEWS.ru он отказался делиться подробностями о детях. Актер также не ведет социальные сети и старается посвящать свободное время семье и детям.

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