Измены жене, отчим в ВСУ, сказки: что еще скрывал Кологривый до ареста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый впервые после ареста дал интервью. О чем молчал актер, правда ли, что его отчим служит в ВСУ, почему артист не разведен и изменяет жене?

Правда ли, что отчим Кологривого служит в ВСУ

Будущий актер в детстве жил на Украине, однако его в седьмом классе выгнали из «единственной русской» школы. Кологривый признался, что хулиганил, дрался и провоцировал учителей. Родители актера развелись, из-за чего он периодически жил то с одним, то с другим родителем.

В сознании артиста Сибирь противопоставлена Украине. Последняя ассоциируется у него с обилием фруктов и теплом, а также все дозволяющей матерью. Сибирь же Кологривому не смогла стать домом, он не хотел жить в Новосибирске, потому что там был «дом другой женщины из другой семьи». Тем не менее актер отметил, что «отец выбил из него белоручку», благодаря чему он «не оказался в других местах».

«Это разные миры: мать на Украине, отец здесь, в Сибири», — рассказал Кологривый в интервью Лауре Джугелии.

Сейчас у артиста непростые отношения с родителями. Актер рассказал, что поддерживает общение с ними, однако это непросто. Кологривый находится в постоянном диалоге с мамой, которая живет на Украине. Мать звезды ни разу не видела внучку, а последний раз встречалась с сыном на его свадьбе четыре года назад.

«У нее муж — украинский военный, поэтому я меж огней нахожусь», — признался Кологривый.

В январе в Сети появилось видео с участием Кологривого, который обратился к российским бойцам, находящимся на передовой. На кадрах актер в военной форме выразил военнослужащим благодарность за то, что деятели культуры могут спокойно заниматься творчеством. Он отметил, что артисты в новом фильме попытаются отыграть роли военных так, чтобы кино понравилось участникам СВО.

«Дорогие друзья, братья, бойцы. Что хочется сказать нам, артистам? Вот мы играем сейчас военное время, мы играем ваши судьбы. Стараемся сделать это честно. Мы благодарны вам за то, что можем в безопасности заниматься нашим творчеством, нашей профессией, а эту безопасность обеспечиваете нам вы на передке. Большое спасибо, что вы там занимаете наши места. Будем стараться сделать кино, чтобы вам оно понравилось. Чтобы мы ни в коем случае никого не обманули и никаких ложных событий и эмоций не показали. Будьте здоровы, ждем вас домой!» — сказал Кологривый.

Артиста также внесли в базу украинского сайта «Миротворец». В карточке указано, что Кологривый придерживается антиукраинской позиции и обвиняется в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва» Агата Муцениеце

Что известно о личной жизни Кологривого

Актер в последнем интервью рассказал об изменах супруге — актрисе Александрине Питиримовой, с которой до сих пор находится в официальном браке. Также звезда подтвердил информацию о романе с Агатой Муцениеце.

«Я боялся признаться, что я хочу еще погулять, еще повстречаться. Я внутренне хотел свободы, а внешне делал из себя приличного мужа. Да, с моей стороны были измены всяческие», — сказал Кологривый.

Говоря о романе с Муцениеце, артист отметил, что отношения быстро закончились. Кологривый считает, что у всех артистов, которые играют пару в кино, есть потребность в подобном.

«Это такая помощь игре, поиск тепла», — объяснил Кологривый.

При этом актер дружит с экс-супругом Муцениеце Павлом Прилучным и тепло отзывается о нем. По словам звезды «Слова пацана», он воспринимает актера как старшего брата. Кологривый отметил, что у него много общих черт характера с Прилучным: вспыльчивость, горячность, эмоциональность, способность извиняться, открытость.

Где сейчас Кологривый

Во время интервью Джугелии артист находился в доме супруги и его маленькой дочери. На видео женщина принесла ему чай. Актер рассказал, что приехал к семье сразу после выхода из ИВС.

Актер рассказал, что в изоляторе написал для дочери поэму и сказку. Он объяснил, что занимается озвучкой, поэтому хочет записать свои произведения на диск. По словам Кологривого, писательство пришлось ему по душе.

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