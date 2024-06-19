Измена с Решетовой или насилие: из-за чего на самом деле развелась Алсу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Алсу после 18 лет брака разводится с бизнесменом Яном Абрамовым. Фанаты продолжают гадать, что стало причиной разрыва. Правда ли, что предприниматель изменял жене и применял насилие?

Что известно о причинах развода

Экс-возлюбленная рэпера Тимати модель Анастасия Решетова 20 июня в блоге в Instаgram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что не вступила бы в отношения с женатым мужчиной. Это произошло на фоне слухов о том, что с ней встречался Абрамов. По словам модели, к такому выводу она пришла после курса психотерапии. Решетова призналась, что сейчас ее сердце несвободно, а также сообщила, что избранник старше нее на три года.

«У меня за последний год сильно поменялось видение всего этого. В том числе благодаря психотерапии. Даже если бы я сейчас была не в отношениях, я бы не стала смотреть на женатого как на потенциального партнера. Привлекательность таких мужчин падает в глазах. Никого не осуждаю. Личное дело каждого, с кем ложиться в кровать. Просто пришла к такому мнению», — пояснила Решетова.

Супруга Алсу подозревали в отношениях и с моделью Викторией Лопыревой. Сама певица ни разу не комментировала эту информацию. У Абрамова и Алсу трое детей: 17-летняя дочь Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний сын Рафаэль.

Блогер Антон Суворкин заявил в беседе с KP.RU, что бизнесмен Ян Абрамов, по слухам, мог поднимать руку на жену. Он также добавил, что предпринимателя подозревали в неверности и недавно видели в Монако на вертолетной экскурсии с Решетовой.

«Говорят, Абрамов лупил Алсу, как боксерскую грушу. Скажете, не может такого быть? Какое же должно быть у Алсу терпение, несмотря на то что твой папа нефтяной миллиардер, переживать такое унижение», — уточнил блогер.

Кроме того, издание StarHit со ссылкой на источник из близкого окружения Алсу сообщило, что Ян Абрамов появлялся дома только наездами. Отмечается, что супруги не жили вместе более полугода и постоянно ругались, это могло стать причиной развода.

«Ян давно появлялся в семейном гнездышке только наездами. И Алсу с таким положением дел была абсолютно не согласна. Постоянные скандалы ничего не меняли, поэтому она решила завершить эти отношения. Которые все равно зашли в тупик», — поделился источник.

Как поженились Алсу с Абрамовым

Исполнительница хита «Зимний сон» — дочь вице-президента ЛУКОЙЛа Ралифа Сафина. Она встретила Яна Абрамова, когда уже была популярной. На первом же свидании бизнесмен попытался удивить певицу. Он сел за рояль и сыграл несколько ее хитов, что впечатлило Алсу.

«У нас все было как в кино. До сих пор не могу без восхищения вспоминать, как Ян ухаживал за мной. Роскошные отели, огромные букеты цветов, неожиданные сюрпризы», — вспоминала позже артистка.

Свадьба Абрамова и Алсу состоялась в 2006 году и стала одной из самых дорогих в истории российского шоу-бизнеса. За торжество заплатили $3,5 млн. На церемонии присутствовали Владимир Жириновский, Иосиф Кобзон и Игорь Крутой. Юрий Лужков, который тогда был мэром Москвы, лично выдал молодоженам свидетельство о браке.

После замужества Алсу решила оставить сцену и полностью посвятила себя семье. Исполнительница не раз говорила, что чувствует себя спокойно рядом с мужем.

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