Избившая сына Стаса Пьехи рассказала свою версию инцидента

Избившая сына Стаса Пьехи женщина по имени Ирина рассказала свою версию случившегося. Обстоятельства инцидента она раскрыла следствию, передаёт Пятый канал.

По словам Ирины, когда она увидела, что спущен и опрокинут бассейн, она вышла его накачать, но у неё не вышло. Тогда она зашла обратно в дом и увидела из окна, что к спущенному бассейну подошёл Петя и начал отрывать шланги, на что та сделала ему замечание. Мальчик признался ей, что проткнул бассейн карандашом.

После этого к супруге арбитра подошёл дядя ребёнка и предложил заклеить бассейн. Ирину такой расклад не устраивал: она предложила вернуть ей деньги за испорченное имущество, но получила отказ. После этого, с её слов, она обратилась к администратору коттеджного посёлка с целью решить данный вопрос.

Когда она возвращалась к своему дому, женщина увидела, что оттуда выходит Петя. Ирина испугалась, что он мог навредить её годовалому ребёнку, который спал в доме. Тогда, взяв за руку сына Пьехи, она повела его в дом к матери. Дальше, по словам Ирины, произошёл несчастный случай. По дороге домой мальчик якобы не устоял на ногах и упал на колени. Между ними произошёл словесный конфликт, в ходе которого дядя ребёнка якобы начал толкать Безбородову. Женщина признаётся : в тот момент она не контролировала ситуацию. По итогу Ирина зацепила рукой бабушку мальчика, после чего дядя мальчика толкнул Безбородову в спину, из-за чего та чуть не упала.

Накануне мать сына Стаса Пьехи Наталья Горчакова рассказала о состоянии семилетнего Пети после избиения соседкой. У мальчика кружится голова, также его тошнит. Увечья получила и бабушка ребёнка, пытавшаяся защитить внука. По предварительной информации, избившая сына музыканта женщина оказалась женой известного футбольного судьи Владислава Безбородова.

Ранее сообщалось, что сотрудники лечебного учреждения, куда привезли семилетнего сына певца Стаса Пьехи после избиения соседкой, диагностировали у ребёнка черепно-мозговую травму (ЧМТ) и ушибы. По словам адвоката Сергея Жорина, представляющего интересы семьи артиста, Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. Случившимся также заинтересовалась прокуратура.