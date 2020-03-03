https://static.news.ru/photo/c4e816c6-5d54-11ea-93a8-fa163e074e61_660.jpg Андрей Петров Фото: andrewpetrov1/instagram.com

Столичный блогер Андрей Петров, который поссорился с соседом из-за громкой музыки, лишился возможности проживать в съёмной квартире.

После инцидента его вызвали в отдел полиции. Выяснилось, что у мужчины нет регистрации в столице. Ему и хозяйке квартиры выписали штраф. Поведение блогера не устроило хозяйку. Из-за ссоры с соседями она расторгла с мужчиной контракт, сообщает Mash.

NEWS.ru писал, что блогеры Андрей Петров и Дмитрий Городецкий громко слушали музыку, чем вызвали недовольство одного из жильцов дома. Он пришёл в квартиру и схватил Петрова, после чего блогер брызнул ему в лицо неизвестной жидкостью из баллончика. Это привело к драке. Известные в Сети люди обратились больницу. Медики зафиксировали у них множество синяков и ушибов.