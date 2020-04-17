Избитая Прилучным Муцениеце поделилась страхами с Айзой Анохиной

https://static.news.ru/photo/474b2676-80d2-11ea-9f38-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце Фото: agataagata/instagram.com

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина стала новым гостем YouTube-шоу актрисы Агаты Муцениеце. Девушки поговорили о своих страхах.

Ранее Муцениеце призналась: Павел Прилучный поднял на неё руку и потребовал, чтобы она с детьми покинула их общий дом. Актриса вышла на связь с телефона своей мамы. По её словам, муж ведёт себя неадекватно. Сидя дома в самоизоляции, он стал много пить и всё чаще срываться на детей.

Теперь я боюсь, что никогда не смогу быть счастлива с мужчиной. Есть еще страх того, что я навсегда останусь одна, — призналась Муцениеце.

По её словам, она не готова быть чьей-то любовницей и временные отношения её тоже не устраивают. Но её вдохновляет пример Анны Седоковой. Певица сама воспитывает троих детей от разных мужчин. Но при этом она выглядит счастливой.

Как писал NEWS.ru, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия прокомментировали скандал, который произошёл в семье актёра Павла Прилучного.