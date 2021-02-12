Избитая Гогеном Солнцевым продавщица пожелала ему любви сильной женщины

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Работающая в одном из ТЦ Москвы продавщица Юлия Казакова в канун Дня святого Валентина обратилась через СМИ к шоумену Гогену Солнцеву, избившему её в 2014 году.

Женщина в беседе с «Вечерней Москвой» заявила , что хотела бы видеть Солнцева счастливым в отношениях с любимой женщиной.

Это истеричное и агрессивное существо, видимо, станет чуть добрее, когда встретит настоящую женщину. Ему нужна та, которая будет его держать в ежовых рукавицах и сумеет приструнить, — подчеркнула Казакова.

Продавщица верит, что шоумену не чужды человеческие чувства, в том числе и любовь к ближнему, несмотря на то, что его поступки часто говорят об обратном.

Конечно, негатив, проявленный им по отношению ко мне, невозможно забыть. Но я считаю, что всё это зло — плод его одиночества. Ещё я считаю, что избранница должна быть физически сильнее его, чтобы она случайно не попала под раздачу, как я в свое время, — добавила женщина.

Гоген Солнцев набросился на Казакову в ТЦ «Дубровка» в октябре 2014 года. Продавщица уличила его в краже женского нижнего белья. Шоумен нанёс ей многочисленные травмы, пытаясь унести похищенное.

Ранее Гоген Солнцев признался, что участие в шоу Андрея Малахова негативно повлияло на его совместную жизнь с пожилой супругой Екатериной Терешкович, передавал NEWS.ru.