Из замка Пугачевой предложили изгнать бесов Экс-депутат Худяков посоветовал пригласить священников в замок Пугачевой в Грязи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-депутат Роман Худяков в своем Telegram-канале предложил изъять подмосковный замок певицы Аллы Пугачевой, а перед этим провести в нем церковный обряд освящения, чтобы «изгнать бесов». Общественник отметил, что «не все бесы уехали за рубеж с Пугачевой и юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), добавив, что «муж и жена — одна сатана». Худяков также заявил, что Примадонна «дошла до кощунства и оскорбления священнослужителей Русской православной церкви» после упоминания о Боге в своем последнем посте.

Замок Пугачевой — неприкасаем. И мне уже сообщали, что она «дружна с топ-менеджерами корпораций и министрами, с чиновниками и бизнесменами» — и «ничего ей не будет». Но я в это не верю. Замок должен быть передан людям. Я бы, конечно, предложил до передачи новым владельцам провести там обряд освящения — пригласить священников Русской православной церкви. Надо изгнать бесов. Не все бесы уехали за рубеж с Пугачевой и Галкиным, — написал общественник в блоге.

Худяков также подтвердил, что процесс признания Пугачевой иноагентом уже начался, и предположил, что единственное, что ее может расстроить — это «удар по кошельку».

Эта истеричная, лицемерная и лживая старушка ничего не поймет, даже если ее признают «террористом» и «экстремистом» в России. Только изъятие имущества понимают такие моральные уроды — только удар по кошельку. Потому что уезжала она на Запад к своим счетам и недвижимости. Счета в банках и свою недвижимость она защищает, а не какие-то ценности, — подчеркнул Худяков.

До этого заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что уехавшие из России артисты делают все, чтобы убедить аудиторию в плохом отношении к России. Таким образом он отреагировал на пост певицы Аллы Пугачевой в соцсетях с обращением к «терпеливому Богу» и фото украинского ребенка.

Ранее Пугачева опубликовала фотографию раненого украинского ребенка после падения ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Она написала, что Бог терпелив, но предел есть у всего. Представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что Бог разберется сам, без Пугачевой.