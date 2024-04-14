«Из-за моего имени воскресли старые артисты»: Кологривый ответил Ярмольнику Кологривый заявил, что из-за его имени воскресли многие старые артисты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Российский актер Никита Кологривый, получивший широкую известность после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», заявил, что из-за его имени воскресли многие артисты. Так, в интервью Лауре Джугелия для ее YouTube-канала он прокомментировал заявления актера Леонида Ярмольника, который посоветовал ему завязать с профессией после критики Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского. Кологривый также поблагодарил за «поддержку» журналиста Отара Кушанашвили, ранее заявившего о его плохой актерской игре.

Ярмольник — прекрасный артист. Мне многие говорили бросать профессию. Самое главное, что сейчас из-за моего имени воскресли старые артисты. Отар [Кушанашвили] — самый мой любимый, Отар потрясающий. Я ему написал: «Спасибо за такую поддержку». Я считаю, что он именно поддерживает меня своим отношением, своей иронией. Я очень рад, что он обратил на меня внимание и в таком контексте обо мне рассказывает, — сказал Кологривый.

Ранее Кушанашвили раскритиковал Кологривого за пренебрежительное отношение к Смоктуновскому и Абдулову и заявил, что игра молодого актера хуже, чем у его голодного кота. Журналист считает, что звезда «Слова пацана» перехвален «сверх всякой меры». Кушанашвили считает Смоктуновского актером, который относится к сфере сакрального и является частью культуры памяти.

Ярмольник, в свою очередь, назвал Кологривого дураком и заявил, что ему жалко артиста. Он считает, что актеру следует завязать с профессией хотя бы для того, чтобы его не сравнивали с Абдуловым и Смоктуновским.