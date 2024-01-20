Из храма — в караоке: как и где Волочкова встречает день рождения 20 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова решила встретить свой день рождения в одном из храмов Москвы. Как она собирается провести этот день, куда отправится после церкви, кто шлет ей поздравления и чем продолжается скандал вокруг видео с Никитой Джигурдой?

Как Волочкова встречает день рождения

20 января Волочковой исполняется 48 лет. Балерина в соцсетях рассказала, что получила «бесчисленное множество» поздравлений.

«Пойду в храм, потом на репетицию и затем на красивый вечер по этому случаю в кругу приглашенных друзей и представителей достойных СМИ. Спасибо моей маме за то, что родила меня именно в этот день. И в Год Дракона!» — объявила артистка.

Она опубликовала афишу своего вечера «FORTE & ПЬЯНО» в караоке-клубе в Большом Путиловском переулке.

Как пишет VOICE, читатели высмеяли Волочкову в комментариях.

«Бесчисленное множество поздравлений так же бесчисленно, как и толпа журналистов в аэропорту? С кем вы там все время разговариваете, какие толпы вам мерещатся?» — пишет портал.

Читатели также обратили внимание, что фотография балерины на афише очень сильно отфотошоплена — женщина на ней мало напоминает Волочкову, которая давала пресс-конференцию 17 января.

Что рассказала Волочкова на пресс-конференции

Главной темой пресс-конференции, которую балерина дала в Москве после возвращения с Мальдив, стало скандальное видео танца с Никитой Джигурдой. Изначально балерина объявила виновником слива самого актера, который в беседе с NEWS.ru категорически отрицал свою причастность.

На пресс-конференции Волочкова была настроена более миролюбиво.

«Я не разобралась в ситуации, когда написала свой пост, что, „Никита, я больше не хочу с тобой дружить“. Я не знала, что это не Никита сделал», — признала балерина.

Волочкова сказала, что видео не предназначалось для чужих глаз и было снято, чтобы «сесть в 70 лет и посмотреть, как дурачились и зажигали». Видео снимал бывший концертный директор Джигурды по имени Евгений. Артист предположил, что запись в интернет мог слить оператор.

Запретят ли Волочковой выступать из-за слива

Анастасия Волочкова на пресс-конференции заявила, что в ее лице «нашли козла отпущения», в то время как «полстраны бухают голимую водку». Балерина, которая «пьет дорогое просекко со свежей клубникой», объявила, что ее не получится «отменить» и закрыть ей путь на сцену.

«Когда меня спрашивают, кем бы я стала, если бы не стала балериной, я отвечаю, что я бы стала балериной. Танцевать я буду, буду радовать вас. Так что не дождетесь», — объявила Волочкова.

Ранее из-за слитого видео с Джигурдой концерты с артисткой потребовали отменить активисты из движения «Ветераны России». Они заявили, что Волочкова из-за своего поведения не может ставить себя в пример для маленьких девочек-балерин. Аналогичное мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов — он призвал создать «Совет деятелей культуры», который бы вернул эпатажных звезд в культурные рамки.

Информации об отмене выступлений Волочковой после скандала нет. Находясь на Мальдивах, балерина приглашала поклонников на свое шоу в КЗ «Мир» 28 января, однако информация о выступлении отсутствует.

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