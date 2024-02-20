«Из глаз звездочки полетели»: лидер «Миража» сломал ногу перед концертом «Газета.Ru»: лидер группы «Мираж» Горбашов сломал ногу перед концертом в Москве

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Советский и российский гитарист, лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов сломал ногу перед концертом в Москве. В беседе с «Газетой.Ru» музыкант сообщил, что во время саундчека он поскользнулся на каких-то конструкциях.

Когда я настраивал звук, во время саундчека моя нога подвернулась на каких-то конструкциях, что-то в ней хрустнуло, а из глаз звездочки полетели, — заявил Горбашов.

По словам артиста, после этого он поехал в медицинскую клинику и сделал рентген. Врачи диагностировали у него перелом плюсневой кости. Медики посоветовали Горбашову пить обезболивающие таблетки и ограничить движения в течение ближайших шести недель. Однако, как подчеркнул гитарист, он все-таки выступил на концерте в столичном клубе, но сидя на барном стуле.

Ранее бывшая солистка группы «Тутси» Анастасия Крайнова рассказала, что сломала ребро на съемках экстремального реалити-шоу о выживании. Артистка не смогла рассказать подробностей случившегося из-за контракта, но подчеркнула, что в программе звезды шоу-бизнеса и профессиональные каскадеры выполняют опасные трюки. По словам Крайновой, подготовка к съемкам длилась целый год.