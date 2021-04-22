«Куличик повезём со свечкой»: Волочкова отметит Пасху на Мальдивах

https://static.news.ru/photo/35560696-a35b-11eb-9da0-96000091f725_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Анастасия Волочкова впервые отметил Пасху за границей. В это время балерина будет отдыхать на Мальдивах, сообщает «Вечерняя Москва».

По её словам, Пасха на роскошном курорте — это совершенно не затратное мероприятие.

Наверное, из дома куличик повезём со свечечкой церковной и сделаем такой прекрасный день себе, — рассказала она.

Волочкова отметила, что отмечает Пасху каждый год, так как это те традиции, которых необходимо придерживаться и относится к ним с уважением. Она уточнила, что перед отлётом на отдых обязательно сходит в церковь.

Балерина добавила, что праздники для неё в первую очередь являются возможностью провести время с возлюбленным, родными и друзьями. При этом она подчеркнула, что выпивать в таких случаях не обязательно.

Ранее Волочкова вновь решила порадовать поклонников своим фирменным шпагатом. На этот раз балерина показала трюк верхом на лошади.