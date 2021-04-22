«Куличик повезём со свечкой»: Волочкова отметит Пасху на Мальдивах

Анастасия Волочкова впервые отметил Пасху за границей. В это время балерина будет отдыхать на Мальдивах, сообщает «Вечерняя Москва».
По её словам, Пасха на роскошном курорте — это совершенно не затратное мероприятие.
Наверное, из дома куличик повезём со свечечкой церковной и сделаем такой прекрасный день себе, — рассказала она.
Волочкова отметила, что отмечает Пасху каждый год, так как это те традиции, которых необходимо придерживаться и относится к ним с уважением. Она уточнила, что перед отлётом на отдых обязательно сходит в церковь.
Балерина добавила, что праздники для неё в первую очередь являются возможностью провести время с возлюбленным, родными и друзьями. При этом она подчеркнула, что выпивать в таких случаях не обязательно.
Ранее Волочкова вновь решила порадовать поклонников своим фирменным шпагатом. На этот раз балерина показала трюк верхом на лошади.