Ивлева не намерена возвращать девичью фамилию после развода

https://static.news.ru/photo/15f95438-ad9d-11ea-b362-fa163e074e61_660.jpg Мария Ивлева Фото: mariyaivleva1978/instagram.com

Мария Ивлева рассказала подробности о своём разводе с шеф-поваром Константином Ивлевым. По её словам, от него никто не ожидал предательства.

Дети в шоке, его мама с папой плачут. Кошмар для всех! Он вообще сейчас ведет себя не по-мужски: деньги прячет, хочет забрать дочку Машу. Подала на алименты, будем составлять иск с адвокатом, — цитирует её StarHit.

Что касается фамилии, то Ивлева в этом вопросе категорична. Она намерена её сменить только в том случае, когда вновь вступит в брак. На данный момент она не готова заниматься документами. Также одной из причин является нажитое имущество. Сейчас на неё оформлены машина и недвижимость.

Ивлева подчеркнула, что уже пережила период депрессии и готова к новым отношениям. Своим подписчицам она советует не унывать в подобных ситуациях, а работать над собой.

Делайте! Неважно что — просто делайте! — заявила Ивлева.

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