Ивлееву признают террористом? Что за новый поворот в деле «голой» вечеринки «ВЧК-ОГПУ»: СК РФ может возбудить дело против Ивлеевой за экстремизм

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Анастасия Ивлеева

Столичное ГУ МВД передало в ГСУ СКР по Москве материалы для возбуждения уголовного дела против блогера Анастасии Ивлеевой и рэпера VACIO (Николай Васильев) после «голой» вечеринки, сообщает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». Что об этом известно?

Почему в отношении Ивлеевой могут завести уголовное дело

По информации «ВЧК-ОГПУ», полиция сочла костюм рэпера VACIO, явившегося на тусовку в одном носке на гениталиях, пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и ЛГБТ-движения (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

«Столичное ГУ МВД передало в ГСУ СКР по Москве материалы на возбуждение уголовного дела в отношении участников „голой“ вечеринки — телеведущей Анастасии Ивлеевой и рэпера Николая Васильева (VACIO) по ч. 1.1 ст. 282.2 (за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации)», — говорится в публикации «ВЧК-ОГПУ».

Также авторы Telegram-канала пишут, что СК РФ с квалификацией согласился и намерен возбудить соответствующее дело.

«Автоматически Ивлеева будет внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, что грозит заморозкой всех ее счетов. Между тем Минюст готовит материалы о признании Ивлеевой иноагентом. Сама Ивлеева уже покинула Россию. Она улетела в Дубай», — сообщил Telegram-канал Brief.

Официального подтверждения этой информации пока не было.

Где сейчас находится Анастасия Ивлеева

По данным Telegram-канала «Небожена», Ивлеева после скандала с «голой» вечеринкой приняла решение на время покинуть Россию.

«Ивлеева решила переехать в Дубай на время. Планирует пересидеть там скандал и вернуться через несколько месяцев», — говорится в сообщении канала.

Военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram-канале написал, что блогер после отъезда из России «обратного билета не взяла».

Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

«После скандальной „голой“ вечеринки Ивлеева попыталась себя реабилитировать, прося прощения, обещая пожертвовать все деньги на благотворительность. Но вышло неискренне, никто ей не поверил. Поэтому чемодан, вокзал, Дубай», — сообщил он.

Официального подтверждения этого от телеведущей не было.

Какой штраф получила Ивлеева за организацию «голой» вечеринки

29 декабря Лефортовский суд Москвы назначил штраф в 100 тысяч рублей блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой за организацию «голой» вечеринки в клубе «Мутабор».

Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

«Анастасия Ивлеева организовала мероприятие, известное как Almost naked, в котором приняли участие не менее 200 человек. В ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте», — говорилось в заявлении суда.

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