Столичное ГУ МВД передало в ГСУ СКР по Москве материалы для возбуждения уголовного дела против блогера Анастасии Ивлеевой и рэпера VACIO (Николай Васильев) после «голой» вечеринки, сообщает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». Что об этом известно?
Почему в отношении Ивлеевой могут завести уголовное дело
По информации «ВЧК-ОГПУ», полиция сочла костюм рэпера VACIO, явившегося на тусовку в одном носке на гениталиях, пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и ЛГБТ-движения (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).
«Столичное ГУ МВД передало в ГСУ СКР по Москве материалы на возбуждение уголовного дела в отношении участников „голой“ вечеринки — телеведущей Анастасии Ивлеевой и рэпера Николая Васильева (VACIO) по ч. 1.1 ст. 282.2 (за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации)», — говорится в публикации «ВЧК-ОГПУ».
Также авторы Telegram-канала пишут, что СК РФ с квалификацией согласился и намерен возбудить соответствующее дело.
«Автоматически Ивлеева будет внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, что грозит заморозкой всех ее счетов. Между тем Минюст готовит материалы о признании Ивлеевой иноагентом. Сама Ивлеева уже покинула Россию. Она улетела в Дубай», — сообщил Telegram-канал Brief.
Официального подтверждения этой информации пока не было.
Где сейчас находится Анастасия Ивлеева
По данным Telegram-канала «Небожена», Ивлеева после скандала с «голой» вечеринкой приняла решение на время покинуть Россию.
«Ивлеева решила переехать в Дубай на время. Планирует пересидеть там скандал и вернуться через несколько месяцев», — говорится в сообщении канала.
Военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram-канале написал, что блогер после отъезда из России «обратного билета не взяла».
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто
Фото: Социальные сети/Global Look Press
Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация»
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт»
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь»
«После скандальной „голой“ вечеринки Ивлеева попыталась себя реабилитировать, прося прощения, обещая пожертвовать все деньги на благотворительность. Но вышло неискренне, никто ей не поверил. Поэтому чемодан, вокзал, Дубай», — сообщил он.
Официального подтверждения этого от телеведущей не было.
Какой штраф получила Ивлеева за организацию «голой» вечеринки
29 декабря Лефортовский суд Москвы назначил штраф в 100 тысяч рублей блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой за организацию «голой» вечеринки в клубе «Мутабор».
Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).
«Анастасия Ивлеева организовала мероприятие, известное как Almost naked, в котором приняли участие не менее 200 человек. В ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте», — говорилось в заявлении суда.
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