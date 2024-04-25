Ивлееву признали виновной в дискредитации ВС РФ. Лишат ли ее гражданства?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву признали виновной в дискредитации российской армии. Как ее наказали, лишат ли гражданства России, что известно о жизни Ивлеевой после «голой» вечеринки?

Как наказали Ивлееву за дискредитацию ВС РФ

Тверской суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Протокол на телеведущую составили в январе этого года за пост двухлетней давности в соцсети. Сама блогер на заседание суда не явилась.

«Признать Ивлееву Анастасию Вячеславовну виновной по ч. 1 ст. 20.3.3 и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — сказала судья.

Как уточнил Дворец правосудия, Ивлеева опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) пост, выразив негативное отношение к проведению спецоперации, чем «осуществила дискредитацию». Адвокат блогера Калой Ахильгов просил о прекращении производства по делу в связи с истечением сроков давности. Он заявлял, что факт размещения сообщения установлен спустя два года после публикации.

Сторона защиты Ивлеевой также просила вызвать в суд и допросить составившего протокол сотрудника полиции. Адвокат заявлял, что в деле нет материала проверки, и настаивал на допросе составившей заключение эксперта, сомневаясь в наличии у нее соответствующих полномочий.

Лишат ли Ивлееву гражданства РФ

Телеведущую нельзя лишить гражданства РФ и выслать из страны за протокол по статье о дискредитации ВС РФ, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, общественные организации, как и все граждане, могут выражать свое мнение и высказывать подобные призывы.

«Давайте действовать как граждане правового государства. На нее составлен протокол за дискредитацию. Это предусмотренное законом действие в ответ на правонарушение, которое может иметь и более серьезные последствия. Но гражданин России на законных основаниях не может быть лишен гражданства и не может быть выслан из страны», — объяснил депутат.

Что с иском на миллиард против Ивлеевой

Суд отказался взыскать по 1 млрд рублей с владельца клуба «Мутабор» и Ивлеевой, сообщали в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Истец требовала, чтобы телеведущая и хозяин заведения за «голую» вечеринку перечислили деньги в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Очередь в ночной клуб «Мутабор». 21 декабря в клубе прошла вечеринка, куда участники, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде

«Столичный суд отказал в удовлетворении исковых требований к „Мутабору“. Лефортовский районный суд города Москвы отказал в удовлетворении исковых требований Пак Анастасии Алексеевны к ООО „Арт Центр“ о взыскании компенсации морального вреда», — говорится в сообщении пресс-службы от 17 апреля.

Как живет Ивлеева после «голой» вечеринки

В феврале сообщалось, что блогер после тусовки в московском клубе «Мутабор» не посещает публичные мероприятия, питается фастфудом и живет в загородном доме на Новой Риге. По информации источника, рекламодатели разорвали контракты с Ивлеевой; в двух сериалах и одном полнометражном фильме, где должна была сниматься телеведущая, ей искали замену. Кроме того, имя Ивлеевой пропало с сайта актерского агентства Thomas Agency, с которым она ранее сотрудничала.

22 марта стало известно, что Ивлеева открыла бар в самом центре Москвы. В меню целый набор коктейлей, намекающих на «голую» вечеринку и последовавшие извинения.

Отмечалось, что из-за суда с поставщиком была приостановлена деятельность компании Ивлеевой по производству чипсов и газировки «Коленки пчелы». Несмотря на это, фирма заработала за 2023 год 2,8 млрд рублей, а сама телеведущая обогатилась за счет продажи чипсов и газировки Easy Peasy на 93 миллиона рублей.

16 марта Ивлеева приняла участие в голосовании на выборах президента России. Она опубликовала в Telegram-канале фото с избирательного участка № 193 и сопроводила его подписью: «Та самая дверь».

23 марта Ивлееву заметили рядом со стихийным мемориалом напротив «Крокус Сити Холла», в котором вечером 22 марта произошел теракт, унесший жизни 145 человек. Блогер возложила цветы в память о погибших при теракте. Ранее она выразила соболезнования близким погибших, а всем пострадавшим пожелала скорейшего выздоровления. Также Ивлеева рекомендовала всем неравнодушным сдавать кровь.

Читайте также:

«Трамвай сбил!»: Ольга Бузова попала в больницу, что с ней случилось

Филипп Киркоров: последние новости 25 апреля, золотые унитазы, Кремль

Последние новости шоубиза 25 апреля: Галкина исключат из списка иноагентов?