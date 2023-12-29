Ивлеевой вынесли приговор: какова цена расплаты за «голую» вечеринку Анастасию Ивлееву оштрафовали за «голую» вечеринку на 100 тысяч рублей

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Суд оштрафовал блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву за организацию «голой» вечеринки. Какое наказание ждет звезду, что еще грозит блогеру?

Как наказали Ивлееву за «голую» вечеринку

Лефортовский районный суд города Москвы вынес постановление в отношении Ивлеевой. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

В материалах дела сказано, что Ивлеева организовала мероприятие, известное как almost naked, в котором приняло участие не менее 200 человек. Как сообщили в суде, в ходе его проведения были допущены «нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте».

«Одному из соорганизаторов „почти голой“ вечеринки, предпринимателю Анастасии Ивлеевой назначен штраф. <...> Судом назначено Ивлеевой наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей», — говорится в Telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».

Сколько стоила «голая» вечеринка Ивлеевой

Мероприятие обошлось блогеру как минимум в 3,6 миллиона рублей. Как сообщил источник 5-tv.ru, именно столько Ивлеева заплатила за аренду «Мутабора». Стоимость всей вечеринки осталась неизвестна, поскольку на мероприятии некоторые гости выступали за деньги. В некоторых источниках появлялась информация, что за режиссуру мероприятия Ивлеева отдала не менее одного миллиона рублей.

Что еще грозит Ивлеевой

Один из тех, кто высказал осуждение в адрес блогера, — Александр Иншаков. Он подал иск к Ивлеевой на возмещение морального вреда в размере 1 млрд рублей. Хамовнический суд Москвы принял этот иск к рассмотрению. Иншаков призвал звезду извиниться перед военными за проведение «голой» тусовки, но в то же время отметил, что не верит в искренность уже выраженных сожалений участников вечеринки.

Шоумен Стас Барецкий выразил готовность помочь блогеру заплатить 1 млрд рублей, если она потерпит неудачу в коллективном иске. По его словам, перегибы случаются повсюду, а каждый отмечает праздник в зависимости от своих доходов. Шоумен призвал Иншакова разобраться, не «вступать в схватку» с Ивлеевой в судебном зале и не «унижать девушку».

Российский телекоммуникационный гигант МТС исключил Ивлееву из списка своих амбассадоров. В прежней редакции правил компании о новогодней акции говорилось, что победители смогут встретиться с амбассадорами МТС — Настей Ивлеевой и Дмитрием Нагиевым. 26 декабря фамилия телеведущей исчезла из списка.

Telegram-канал Baza сообщил, что Ивлеева также была исключена из списка амбассадоров Тинькофф Банка. В банке отказались от сотрудничества с телеведущей, заявив, что она никогда не была представителем кредитной организации.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что 26 декабря ФНС начала выездную проверку блогера и «она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела».

При этом Telegram-канал Mash выяснил, что если участники «голой» вечеринки не закроют долги перед ФНС до Нового года, то их ждет глубокий аудит со стороны МВД. KP.RU сообщал, что Ивлеева к вечеру 29 декабря почти погасила свою задолженность перед ФНС.

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